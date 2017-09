Com Tardelli e sem Vanderlei, Tite divulga convocação para os próximos jogos das Eliminatórias

Foto: Kin Saito/CBF

O treinador Tite anunciou, na manhã dessa sexta-feira (15), a convocação da Seleção Brasileira para as partidas contra Bolívia, em La Paz, e Chile, no Allianz Parque, nos dias 5 e 10 de outubro, respectivamente. Convocando 24 jogadores, – um a mais que o usual – o técnico apostou em quatro novos nomes na lista.

Entre as principais novidades estão o volante Arthur, do Grêmio, que fora observado ultimamente pelos olheiros da Seleção e conquistou, aos 21 anos, a sua primeira convocação para a Seleção Brasileira. Velhos conhecidos, o lateral Danilo, do Manchester City, o meia Diego, do Flamengo, e o atacante Diego Tardelli, do Shandong Luneng, voltaram a ser chamados para representar o Brasil.

A principal ausência foi do goleiro Vanderlei, do Santos. Vivendo uma grande fase no Alvinegro Praiano, o goleiro vem impressionando a todos tanto no Campeonato Brasileiro tanto na Taça Libertadores, e salvou a equipe treinada por Levir Culpi em diversas ocasiões. Apesar disso, ficou atrás de Alisson, Cássio e Ederson.

Tite esteve presente no Estádio Nilton Santos na última quarta-feira (13), para ver o jogo entre Botafogo e Grêmio e observar Arthur de perto. “Quando fui para o jogo, peguei e abri as janelas todas para ver o clima. O futebol é aquilo que a gente vê e sente, o lado da emoção, o peso, a grandeza do jogo. Você consegue dimensionar. Um garoto, por ser garoto, jogando com naturalidade, com nível de concentração muito alto. Não posso fechar portas, num setor que ele é importante, com o nível que ele está tendo. Não sei se daqui a nove meses ele terá uma confirmação. Ele tem uma expectativa futura. Sempre comparo com o Gabriel Jesus”, disse.

Ao ser questionado sobre a convocação de Diego Tardelli, Tite respondeu sobre o seu desempenho recente jogando na China e a sua história na Seleção Brasileira, onde o atacante marcou 3 gols em 14 jogos.“Diego Tardelli tem uma história na Seleção muito boa. É um legado do Dunga em suas convocações, jogando bem. Enfrentei ele no Atlético-MG, era um terror para jogar contra. Números extremamente expressivos. Nos últimos quatro meses, foram 11 gols em 13 jogos. Joga de externo ou por dentro.”, completou.

Confira a convocação completa:

Goleiros: Alisson (Roma), Cássio (Corinthians) e Ederson (Manchester City)

Laterais: Daniel Alves (Paris Saint Germain), Danilo (Manchester City), Filipe Luis (Atletico de Madrid) e Marcelo (Real Madrid)

Zagueiros: Thiago Silva (Paris Saint Germain), Miranda (Internazionale), Marquinhos (Paris Saint Germain) e Jemerson (Mônaco)

Meias: Arthur (Grêmio), Diego (Flamengo), Casemiro (Real Madrid), Fernandinho (Manchester City), Paulinho (Barcelona), Renato Augusto (Beijing Guoan), Philippe Coutinho (Liverpool), Willian (Chelsea) e Fred (Shakhtar Donestsk)

Atacantes: Neymar (Paris Saint Germain), Gabriel Jesus (Manchester City), Roberto Firmino (Liverpool) e Diego Tardelli (Shandong Luneng).