Com nova chance na Seleção Brasileira, Tite justifica convocação de Diego Tardelli: "Deixou legado na era Dunga"

Créditos: Rafael Ribeiro / CBF

Nesta sexta-feira (15) o técnico da Seleção Brasileira Tite convocou a lista de 24 nomes da Seleção para as duas últimas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, contra Bolívia e Chile, em 5 e 10 de outubro, A convocação teve algumas novidades, como a entrada o meia Arthur (Grêmio), a volta do volante Fred (Shakhtar Donetsk), o meia Diego Ribas (Flamengo) e o nome que chamou atenção e maior surpresa foi a convocação do atacante Diego Tardelli. (Shandong Luneng).

Aos 32 anos, Diego Tardelli está de volta à Seleção Brasileira, num retorno que ninguém poderia esperar. Ele não joga pelo Brasil desde junho de 2015, quando participou da eliminação diante do Paraguai, nas quartas de final da Copa América.

Na atual temporada, o atacante do Shandong Luneng tem 13 jogos, com 11 gols marcados e uma assistência. O brasileiro com mais gols no Campeonato é Ricardo Goulart, do Guangzhou Evergrande, marcou 18 vezes. O ex-meia-atacante do Cruzeiro é o melhor jogador do país na China nos últimos três anos, mas tem sido ignorado nas convocações.

Ao ser questionado sobre a convocação de Diego Tardelli, Tite deixou claro que o atacante conhece bem o ambiente da Seleção. Mas o que acaba sendo importante mesmo é o grande momento que ele vive com a camisa do Shandong Luneng na China. "Diego Tardelli tem uma história na Seleção muito boa. É um legado do Dunga em suas convocações, jogando bem. Enfrentei ele no Atlético-MG, era um terror para jogar contra. Números extremamente expressivos. Nos últimos quatro meses, foram 11 gols em 13 jogos. Joga de externo ou por dentro", disse Tite.

Esses são os dados de Diego Tardelli no Campeonato Chinês de 2017, segundo o WhoScored, site especializado em estatísticas:

Partidas: 13

Gols: 11

Assistências: 1

Índice de acerto nos passes: 81,5%

Passes certos por jogo: 39,5

Cruzamentos por jogo: 0,8

Finalizações por jogo: 2,6

Dribles certos por jogo: 1,7

Faltas sofridas por jogo: 1,6

Faltas cometidas por jogo: 1,1

Perdas de posse de bola por jogo: 1,5

Impedimentos por jogo: 0,8