Após Marcelo ser cortado por lesão, Tite convoca Alex Sandro como substituto

(Foto: Juventus FC/Getty Images)

Com a lesão muscular de Marcelo detectada, a CBF anunciou nesta sexta-feira (22) a convocação de Alex Sandro para a Seleção Brasileira. Atualmente na Juventus, Alex Sandro irá defender o Brasil nos próximos dois (e últimos) confrontos das Eliminatórias da Copa do Mundo contra Bolívia e Chile, nos dias 5 e 10 de outubro.

Titular absoluto do Real Madrid e da Canarinho, Marcelo ficará fora dos gramados por aproximadamente um mês. Médico da Seleção, Rodrigo Lasmar entrou em contato com o clube madrilenho para entender melhor a situação do lateral. Os Merengues enviaram uma série de exames realizados pelo jogador brasileiro à CBF; após análise, o médico constatou que não seria possível contar com o lateral na sequência das Eliminatórias.

“O Real Madrid foi muito solícito e enviou os exames realizados pelo Marcelo. Após analisarmos ficou clara a necessidade de uma recuperação maior o que impede sua participação nos próximos jogos”, disse Lasmar em comunicado oficial da CBF.

Os próximos confrontos da Seleção Brasileira são válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. Já classificado desde março de 2017, o Brasil é líder isolado da chave sul-americana e está dez pontos à frente do segundo colocado, o Uruguai. A Canarinho viaja à La Paz para encarar a Bolívia no dia 5 de outubro; na sequência, a Seleção recebe o Chile na cidade de São Paulo no dia 10 de outubro.

Apesar dos rumores de saída da Velha Senhora na última janela de transferências, Alex Sandro permaneceu na Juventus e se mantém como titular na temporada 2017/18. No último confronto pela liga italiana, o lateral foi deixado no banco de reservas já pensando no clássico desta rodada; neste sábado (23), pela Série A Italiana, a equipe de Turim duela contra a conterrânea Torino.