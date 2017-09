Alemanha, Bélgica, França, Inglaterra e Itália: Tite lista principais concorrentes do Brasil na Rússia

Gaúcho tem campanha invicta nas Eliminatórias (Foto: Buda Mendes / Getty Images)

Depois da Copa do Mundo de 2014, a Bélgica mostra amadurecimento no que diz respeito ao coletivo que a equipe pode desempenhar com tantos nomes bons. Para Tite, treinador da Seleção Brasileira, os belgas podem ser considerados um dos favoritos ao título do Mundial da Rússia em 2018, bem como o próprio Brasil. O gaúcho também aponta potências como Alemanha, França, Inglaterra e Itália na corrida pelo caneco.

Já estando na próxima Copa, o Brasil precisa passar a estudar os adversários do torneio, se preparando de maneira antecipada para as diversas possibilidades que a ocasião oferece. Tite, porém, já tem seus favoritos ao título, todos europeus, incluindo a boa geração belga, que ainda precisa capitalizar o bom momento em sua história.

"As grandes favoritas são as potências, como Alemanha, que está muito forte, França e Itália, que não se menospreza pela sua capacidade", disse em evento de patrocinador da Seleção Brasileira, no Rio de Janeiro. "Eu gosto muito da Bélgica, e a Inglaterra precisamos sempre respeitar", acrescentou.

Ainda sobre os Red Devils, o ex-Corinthians fez uma breve análise da equipe europeia, citando o tempo que os atletas vem jogando juntos. "Muitos talentos individuais, muita qualidade junta há muito tempo. Não me lembro de uma geração tão boa como essa", declarou.

Na Eurocopa de 2016, a Bélgica acabou sendo eliminada nas quartas de final do torneio, para o País de Gales, o que levantou questionamentos na parte técnica da equipe. Algumas semanas depois do torneio, Roberto Martínez, ex-Everton, assumiu a seleção e conseguiu fazer dos belgas a primeira seleção europeia na Copa do Mundo.

Por fim, o treinador Tite ainda falou sobre as possibilidades da Seleção Brasileira, enfatizando o desempenho que a equipe vem tendo nas Eliminatórias desde que ele assumiu. "O Brasil é um dos favoritos sim, pela história e pelo que vem desempenhando. Em cima do que os atletas estão fazendo, digo que a equipe faz por merecer estar entre os favoritos", concluiu.