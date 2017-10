Casemiro será capitão da Seleção Brasileira contra Bolívia

(Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

O escolhido da vez pelo técnico Tite para ser capitão da Seleção Brasileira, será o volante Casemiro para duelo contra a Bolívia, na próxima quinta-feira (5), em La Paz. O volante do Real Madrid será o 12º jogador eleito por Tite para vestir a faixa de capitão desde o treinador assumiu o comando da equipe canarinho.

Tite sempre faz rodízio com a faixa de capitão do Brasil, antes de Casemiro, 11 jogadores foram capitães da Seleção desde que o treinador assumiu há pouco mais de um ano: o zagueiro Miranda e o lateral-direito Daniel Alves, duas vezes cada um, o zagueiro Thiago Silva, os laterais-esquerdos Marcelo e Filipe Luís, os volantes Fernandinho e Paulinho, os meias Renato Augusto e Philippe Coutinho, o atacante Neymar e Robinho, no amistoso contra a Colômbia que contou apenas com atletas que atuam no futebol brasileiro, também vestiram a faixa neste revezamento da "Era Tite".

Casemiro tem 26 convocações pela Seleção Brasileira e 16 jogos, Casemiro se estabeleceu como peça-chave do esquema de Tite e agora terá a grande responsabilidade de responder pela equipe pentacampeã mundial dentro de campo.