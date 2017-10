Com Coutinho entre os titulares, Tite define Seleção Brasileira para enfrentar Bolívia

Google Plus

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

A Seleção Brasileira encerrou, na manhã desta quarta-feira (4), as atividades na Granja Comary. A imprensa só teve acesso a 30 minutos do terceiro e último treino do time verde e amarelo em Teresópolis. Todavia, não restaram dúvidas quanto ao time que entrará em campo diante da Bolívia, nessa quinta (5), em La Paz.

Tite comandou o chamado "treino invisível", simulando jogadas e possibilidades táticas. O treinador ainda fez um trabalho coletivo com titulares contra reservas em campo reduzido. Depois das atividades, atletas como Neymar, Dani Alves e Philippe Coutinho continuaram em campo para aperfeiçoar cobranças de faltas e pênaltis.

Como havia declarado antes da partida contra a Colômbia, o treinador promoveu duas mudanças na equipe com o objetivo de fortalecer o elenco. As novidades ficaram por conta das entradas de Thiago Silva e Philippe Coutinho.

O zagueiro entra no lugar Marquinhos, titular nos dez jogos sob o comando de Tite nas Eliminatórias, mas que desta vez treinou entre os suplentes. Já Coutinho, volta ao time titular após ser reserva contra Equador e Colômbia. O meia-atacante substituirá Willian. Uma outra mudança foi feita, mas esta por necessidade. O lateral-esquerdo Alex Sandro assumiu naturalmente a vaga de Marcelo, cortado por lesão.

Sendo assim, o Brasil duelará contra a Bolívia com a seguinte escalação: Alisson; Daniel Alves, Thiago Silva, Miranda e Alex Sandro; Casemiro; Paulinho, Renato Augusto, Philippe Coutinho e Neymar; Gabriel Jesus.

Garantida na Copa da Rússia 2018, a Seleção Brasileira volta a campo na próxima quinta-feira (5), diante da Bolívia, no Estádio Hernando Siles, em La Paz, às 17h (de Brasília). Para fechar as Eliminatórias, o Brasil receberá o Chile, na Arena Palmeiras, no dia 10 de outubro, às 20h30.