Jogo Bolívia x Brasil ao vivo online pela Eliminatória da Copa do Mundo 2018

Acompanhe a partida no melhor tempo real do jogo Bolívia x Brasil ao vivo online a partir das 15h no horário de Brasília.

Outro nome conhecido na Bolívia será Pablo Escobar, figura carimbada na Libertadores e no Strongest. Recentemente fez um gesto diferente para o banco de reservas chileno.

A Seleção está pronta e definida. Casemiro será capitão pela primeira vez e Coutinho retorna ao time titular na vaga de Willian, que atuou nas rodadas passadas.

A expectativa na Bolívia é bem baixa para esse jogo. Menos da metade dos ingressos foram vendidos para a partida de logo mais.

Novamente, a altitude é a maior da equipe, que ainda terá Marcelo Moreno, artilheiro da Seleção, além de Arce, de passagem histórica no Corinthians.

A Bolívia não tem mais nada a fazer. Eliminada, sem chances de classificação, agora cumpre tabela e recebe o Brasil em sua casa.

A rodada final terá a Seleção recebendo o Chile em São Paulo. Depois, é se preparar para a Copa do Mundo.

Na rodada passada, empate em Barranquila contra a Colômbia. Empate que foi um bom resultado em meio aos problemas.

O Brasil já garantiu a classificação e a primeira posição na tabela, mas quer manter a invencibilidade e tentar igualar a melhor campanha da história do torneio.

E quem já está garantido é a Seleção Brasileira. A primeira nação carimbada cumpre tabela viajando até a altitude de La Paz, encarando a Bolívia pela penúltima rodada da eliminatória sul-americana.

A data-Fifa reserva grandes confrontos e decisões, já que será nesse fim de semana que conheceremos a grande maioria das seleções que irão ao Mundial 2018, na Rússia.

Amigo leitor, seja bem-vindo à VAVEL Brasil. Hoje é dia de muito futebol internacional com as seleções entrando em campo para a penúltima partida antes do fim da temporada.