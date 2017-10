Neymar reclama dos efeitos da altitude de La Paz: ''Desumano''

Google Plus

Bolívia x Brasil pelas Eliminatórias (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Mesmo já classificada para a Copa da Rússia, a Seleção Brasileira encontrou muitas dificuldades contra a Bolívia. Tanto dentro, como fora de campo. Em postagem numa rede social, o atacante Neymar desabafou sobre os efeitos da altitude de La Paz – foram 3.460m acima do nível do mar.

''Desumano jogar nessas condições, campo, altitude, bola .. tudo ruim. Mas saímos felizes pelo desempenho da equipe mesmo com essas condições!'', escreveu o camisa 10.

Companheiro de Neymar, o atacante Gabriel Jesus admitiu cansaço: ''Senti um pouco, é normal. Primeira vez que jogo em altura assim. Pega, é normal. Conseguimos jogar, colocar o ritmo. Infelizmente, a bola não entrou hoje. É descansar para que nos próximos jogos conseguimos fazer outro belo jogo e marcar os gols. O físico pega bastante. O domínio da bola é em relação ao campo, que não estava legal, mas não podemos reclamar, é entrar em campo e jogar, enfrentar as dificuldades'', disse.

Após o fim do jogo, a CBF divulgou em suas redes sociais uma imagem na qual os jogadores do Brasil aparecem fazendo tratamento com máscara de gás.

(Foto: Reprodução/CBF)

O empate sem gols em nada afetou a situação do Brasil nas Eliminatórias. Líder isolado com 38 pontos, o time canarinho visa a preparação para o confronto contra o Chile, que acontece na próxima terça-feira (10), às 20h30 (de Brasília), na Arena do Palmeiras, em São Paulo.