Com Éderson e Marquinhos de novidades, Tite define seleção brasileira contra Chile

Foto: Marcello Neves/VAVEL Brasil

A Seleção Brasileira terá duas mudanças para a partida contra o Chile, nesta terça (10), às 20h30, no Allianz Parque, pela última rodada das Eliminatórias para Copa do Mundo 2018. A principal delas é o goleiro Éderson, do Manchester City, que substitui Alisson. Na defesa, Marquinhos entra na vaga do lesionado Thiago Silva.

Tite abriu 25 minutos de atividade no CT do Palmeiras, neste domingo, e levou a campo a Seleção escalada com Ederson, Daniel Alves, Miranda, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Paulinho e Renato Augusto; Philippe Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus.

Tite vai defender sua invencibilidade nas Eliminatórias diante do Chile (Foto: Marcello Neves/VAVEL Brasil)

Éderson era uma mudança anunciada por Tite desde antes da partida contra a Bolívia, pela 17ª rodada das Eliminatórias. O treinador revelou que o goleiro do Manchester City seria o titular contra o Chile. Alisson foi o titular durante toda a trajetória desde a chegada do treinador.

Já Marquinhos também retornou a condição de titular devido a lesão sofrida por Thiago Silva durante a partida contra a Bolívia. o zagueiro deixou o campo ainda no primeiro tempo e terminou cortado da delegação. Rodrigo Caio foi chamado para seu lugar.