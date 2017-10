Após vencer Espanha na estreia, Brasil enfrenta Coreia do Norte pelo Mundial sub-17

Google Plus

INCIDENCIAS: 2ª rodada da Copa do Mundo sub-17, partida a ser realizada em Cochim, na Índia, às 11h30 (de Brasília).

Coréia do Norte: Sin Tae Song; Kim Kyong Sok, Sin Kwang Sok, Cha Kwang e Han Kyong Hun; Yun Min, Kye Tam, Kim Chung Jin e Ri Kang Guk; Kwon Nam Hyok e Kim Hwi Hwang.

Depois de vencer os atuais campeões na estreia da Copa do Mundo sub-17 na Índia, o Brasil tem pela frente a Coreia do Norte, que começou perdendo para a modesta Níger pelo placar mínimo, em Cochim, às 11h30 (de Brasília).

Caso vença a Coreia do Norte, o Brasil praticamente garante a vaga na próxima fase da Copa do Mundo sub-17 e elimina os coreanos, já que perderam na primeira rodada para Níger.

Brasil busca vaga na segunda fase do Mundial sub-17

Durante os treinamentos nos dias que antecedem a partida, o técnico Carlos Amadeu exigiu muito do jovem grupo na atividade tática, treinando muito posicionamento, marcação e qualidade na saída de bola. Porém, os últimos minutos de treino foram de descontração.

O Brasil já está definido para o jogo. A escalação será a mesma que venceu a Espanha na estreia com: Gabriel Brazão; Wesley, Vitão, Lucas Halter e Weverson; Victor Bobsin, Marcos Antônio e Alan; Brenner, Paulinho e Lincoln.

Desde que chegou na Índia, o trio de ataque do Brasil, formado por Paulinho (Vasco), Lincoln (Flamengo) e Brenner (São Paulo) tem chamado a atenção dos indianos, que os apelidaram de "Samba Boys", fazendo alusão sobre a ginga do futebol brasileiro.

Com desfalque, Coréia do Norte busca se recuperar de derrota na estreia para evitar eliminação

Depois de perder para Níger na estreia da Copa do Mundo sub-17, a Coreia do Norte tem pela frente o Brasil e busca se recuperar da derrota na estreia para evitar uma eliminação precoce ainda na segunda rodada.

A Coreia do Norte não deve contar com Kung Jin Song, que foi substituído ainda no primeiro tempo da partida contra Níger. O provável substituto é Ri Kang Guk.

Com o desfalque de Kung Jin Song, a provável escalação da Coréia do Norte será: Sin Tae Song; Kim Kyong Sok, Sin Kwang Sok, Cha Kwang e Han Kyong Hun; Yun Min, Kye Tam, Kim Chung Jin e Ri Kang Guk; Kwon Nam Hyok e Kim Hwi Hwang.