Jogo Brasil x Chile AO VIVO online nas Eliminatórias para Copa do Mundo 2018

Brasil completa mais uma edição de Eliminatórias sem precisar de repescagem para ir à Copa do Mundo. Única seleção com esse feito.

Brasil de Tite nas Eliminatórias: 11 jogos, 9 vitórias, 2 empates 27 gols marcados, 3 gols sofridos

Tite tem 11 partidas pelas Eliminatórias com nove vitórias e dois empates. Brasil perdeu apenas para o Chile, na 1ª rodada.

Marquinhos será o capitão da Seleção Brasileira, sendo o 13º a carregar essa representativa faixa na 'Era Tite'. O zagueiro pontuou a relevância de cada atleta dentro do elenco do comandante gaúcho, em que cada um é fundamental para a composição do grupo dentro e fora das quatro linhas.

Provável do Brasil: Ederson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Alex Sandro; Casemiro; Paulinho, Renato Augusto, Philippe Coutinho e Neymar; Gabriel Jesus. Técnico: Tite.

Provável do Chile: Claudio Bravo; Isla, Medel, Jara e Beausejour; Francisco Silva, Pedro Hernandez, Felipe Gutierrez (Erick Pulgar) e Valdivia; Alexis Sanchez e Eduardo Vargas. Técnico: Juan Antonio Pizzi

Árbitro: Roddy Zambrano (EQU)

Auxiliares: Christian Lescano e Byron Romero (EQU)

Do lado chileno, o duelo é de vida ou morte. Na terceira colocação, com 26 pontos, 12 a menos do que o Brasil, a seleção de Valdivia joga por vitória para não depender de outros resultados para se classificar. Empate ou derrota pode significar eliminação da seleção bicampeã da Copa América. Os chilenos não contam com Vidal, um de seus principais atletas, suspenso.

Já classificada para o Mundial na Rússia e garantida na primeira colocação, a Seleção Brasileira tenta se despedir do público brasileiro com vitória.

Brasil e Chile se enfrentam nesta terça-feira às 20h30 no Allianz Parque, em São Paulo, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018.