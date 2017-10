Com novo ranking, Fifa confirma cabeças de chave da Copa do Mundo de 2018

Lucas Figueiredo/CBF

A Fifa divulgou nesta segunda-feira atualização do ranking de seleções, que define os sete cabeças de chave, entre as principais definições esperadas para este ranking foi a confirmação dos cabeças de chave para o torneio do ano que vem. Sem grandes surpresas, a lista definiu Rússia (país sede), Alemanha, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polônia e França como cabeças de chave.

​A entidade utilizará o ranking como base para dividir todas as seleções para o sorteio. Antes, somente os cabeças de chave saiam da lista. As demais divisões eram feitas por regiões. Já são 23 países classificados para o Mundial. Restam apenas nove vagas, que estão sendo disputadas por outras 20 seleções. Os jogos da última rodada das eliminatórias africanas e os confrontos das repescagens não entrarão na conta.

(Foto: Reprodução / Fifa)

Diferente dos últimos anos, a Fifa os demais potes não serão regionalizados, sendo definidos, também, pela posição no ranking da Fifa divulgado hoje. Espanha, Inglaterra, Colômbia, México e Uruguai, por exemplo, estarão no segundo grupo de seleções.

Além disso, serve para definir os cabeças de chave da repescagem europeia, que terá confrontos definidos amanhã, às 10h (de Brasília). Suíça, 11º do mundo; Itália, 15º; Croácia, 18º; e Dinamarca, 19º; estarão no grupo 1, já Irlanda do Norte, 23º; Suécia, 25º; Irlanda, 26º; e Grécia, 47º; no 2.; Terá o cruzamento entre as seleções dos potes, mas o direito de decidir em casa não está garantido aos melhores ranqueados, já que também haverá sorteio para apontar a ordem dos locais de jogos.

Sem revela detalhes sobre a maneira de que será realizado o sorteio, a Fifa marcou o evento para o dia 1º de dezembro, em Moscou, na Rússia. A única certeza, além da utilização do ranking para a divisão dos potes, é que a entidade não permitirá duas equipes da mesma confederação no mesmo grupo, exceção feita a Europa, que poderá contar com no máximo duas seleções. As últimas vagas para o torneio serão definidas na primeira metade de novembro.