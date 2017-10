Brasil confirma amistoso contra a Rússia em 2018 e completa relação de compromissos antes da Copa

Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Com o encerramento das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo, quatro seleções garantiram vaga direta no Mundial de 2018. Classificado em primeiro, o Brasil já mira o torneio do ano que vem, o qual não vence desde 2002, mas terá quatro compromissos até lá. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fechou a relação de amistosos da Canarinho até a Copa, sendo um dele contra os anfitriões da competição em 2018, a Rússia.

O confronto está agendado para o dia 23 de março, em Moscou, mas ainda não tem local definido. O coordenador de seleções da CBF, Edu Gaspar, avaliou a estratégia de enfrentar os donos da casa nos meses antecedentes ao Mundial justamente no país-sede.

"Achamos importante sentir o clima da Rússia, do torcedor, do estádio, e dos jogadores neste ambiente antes de a comissão técnica definir a lista final. Estar no país da Copa nos proporcionará um nível interessante de observação dos atletas, de como será nosso trabalho no país sede", apontou.

Quatro dias após enfrentar a Rússia, o Brasil irá até a cidade de Berlim para jogar com a Alemanha, sua algoz em 2014. No entanto, antes de realizar essas partidas, a Seleção fará amistosos ainda neste ano. A Canarinho vai jogar contra Japão e Inglaterra nos dias 10 e 14 de novembro, respectivamente. Edu comentou sobre a lista de amistosos da Seleção Brasileira até a Copa.

"Era nosso objetivo quatro jogos de alto nível. Enfrentaremos o Japão, Inglaterra, Alemanha e a Rússia. Essa será uma ótima base de trabalho para a comissão na construção e consolidação da equipe", completou. Para os duelos contra Inglaterra e Japão, o técnico Tite vai anunciar a lista de convocados já na próxima sexta (27), às 11h, na sede da CBF.