No retorno de Vadão, Seleção Brasileira Feminina enfrenta México pela Copa CFA

Após a demissão da treinadora Emily Lima, onde a treinadora questionou o respaldo dado pelo coordenador das seleções femininas, Marco Aurélio Cunha, a seleção brasileira de futebol feminino terá um novo desafio sob o comando de Vadão, retornando a equipe pouco mais de um ano depois de deixá-la. A Copa CFA, disputada na China, reunirá além do Brasil, o México, a Coréia do Norte e a China, anfitriã do torneio. A partida será no Yongchuan Sports Center Stadium, às 6h, pelo Horário de Brasília.

A participação brasileira no torneio, assim como foi no Torneio das Nações no mês de agosto, visa a preparação para o Campeonato Sul Americano, que será realizado pela primeira vez no Chile, entre os dias 4 e 22 do mês abril do ano que vem. A seleção brasileira disputou todas as edições do Mundial Feminino e tem como melhor campanha o vice-campeonato em 2007, onde foi derrotado na grande decisão para a Alemanha. O sorteio dos grupos do sul-americano ainda não tem data definida.

A última vez em que as duas equipes se enfrentaram foi em 2015, no Torneio Internacional de Natal, quando o Brasil goleou as mexicanas por 6 a 0, gols de Marta duas vezes, Debinha, Formiga, Andressa Alves e Poliana que marcaram um gol cada. Antes disso, Brasil e México jogaram no Pan-Americano de Toronto, também em 2015, quando a Seleção venceu por 4 a 2 e se classificou para a final contra a Colômbia, vencida pela seleção brasileira.

"Acredito que será um jogo muito disputado. Como toda a seleção faz contra o Brasil, imagino que o México venha com tudo para cima. Mas a comissão já passou algumas informações para a gente, e estamos preparadas para fazer um bom trabalho.", disse a goleira Bárbara, em entrevista.

Vadão já definiu seu 11 inicial para a partida de amanhã: Bárbara, Poliana, Bruna Benites, Rafaelle e Tamires; Thaisa e Andressinha; Thaís Guedes, Marta, Bia e Gabi Zanotti.