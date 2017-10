Com Diego Souza e Taison, Tite divulga lista de convocados para amistosos da Seleção Brasileira

(Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Nesta sexta-feira (19), o técnico Tite divulgou sua última lista de convocados para a Seleção Brasileira em 2017. A Canarinho encara Japão e Inglaterra em confrontos amistosos nos dias 10 e 14 de novembro, respectivamente. Ednaldo Rodrigues, presidente da Federação Baiana, será o chefe da delegação brasileira.

Com 25 nomes, a lista marcou o retorno de Diego Souza, Taison e Giuliano aos escolhidos de Tite. Diego, do Flamengo, também figura entre os convocados. Esta é a penúltima convocação do comandante antes da Copa do Mundo; em março de 2018, a Seleção tem novos amistosos contra Rússia e Alemanha.

Tendo em vista a reta final do Campeonato Brasileiro, Tite priorizou atletas que atuam no exterior - evitando, assim, que os clubes brasileiros se prejudiquem ao ceder atletas à Seleção. Vale lembrar que os amistosos deste ano não entram na data Fifa.

Confira a lista completa de convocados:

Goleiros: Alisson (Roma), Cássio (Corinthians) e Ederson (Manchester City).

Laterais: Alex Sandro (Juventus), Daniel Alves (Paris Saint-Germain), Danilo (Manchester City) e Marcelo (Real Madrid).

Zagueiros: Jemerson (Monaco), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Miranda (Inter de Milão) e Thiago Silva (Paris Saint-Germain).

Meio-campistas: Casemiro (Real Madrid), Diego (Flamengo), Fernandinho (Manchester City), Giuliano (Fenerbahce), Paulinho (Barcelona), Philippe Coutinho (Liverpool) Renato Augusto (Beijing Guoan), e Willian (Chelsea).

Atacantes: Diego Souza (Sport), Douglas Costa (Juventus), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Neymar (Paris Saint-Germain) e Taison (Shakhtar Donetsk).