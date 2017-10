Brasil e Inglaterra se enfrentam valendo vaga na final da Copa do Mundo Sub-17

INCIDENCIAS: Partida válida pela semifinal da Copa do Mundo Sub-17, à ser realizada no Estádio Vrirkananda Yuba Bharati Krirangan, em Calcutá, na Índia.

Na manhã dessa quarta-feira (25), haverá dois jogos que decidirão os finalistas da Copa do Mundo Sub-17. Um deles será a partida entre Brasil e Inglaterra, que acontecerá em Calcutá, às 9h30 (Horário de Brasília). O vencedor dessa partida, que será apitada pelo romeno Ovidiu Hategan, enfrentará quem passar de Mali e Espanha.

A Seleção Brasileira chega com muita moral para a partida decisiva depois de não só ter vencido de virada a forte Alemanha, como ter dominado toda a partida, podendo até ter aplicado uma goleada se não perdesse tantas oportunidades. Além disso, a seleção chega com 100% de aproveitamento, o que dá ao time brasileiro um certo favoritismo.

Apesar de todos os méritos de ter chegado até essa fase, os ingleses passaram por maiores dificuldades na caminhada. Uma delas foi nas oitavas, quando o time só passou pelo Japão nos pênaltis. Para chegar à final, o time aposta no seu ataque, o melhor da competição.

Brasil com apenas uma mudança para a semifinal

Já tendo viajado para jogar a semifinal, a Seleção Brasileira passou por um imprevisto antes do jogo contra a Inglaterra. O jogo, que aconteceria no estádio de Guwahati, foi mudado para Calcutá devido ao péssimo estado do gramado. A mudança aconteceu depois de uma avaliação da FIFA, que garantiu que devolverá o dinheiro dos ingressos comprados pelos torcedores.

“Após uma avaliação minuciosa das condições de campo no Estádio Atlético Indira Gandhi de Guwahati, que foi afetado por fortes chuvas nos últimos dias, a FIFA decidiu mudar o local da semifinal entre o Brasil e a Inglaterra, para ser jogado em 25 de outubro de 2017, ao Estádio Vrirkananda Yuba Bharati Krirangan de Calcutá”, disse a nota oficial da entidade divulgada nessa manhã de terça (24).

A FIFA ratificou o fato de que a decisão foi tomada com a anuência das duas equipes, que estavam preocupadas com a saúde de seus jogadores em campo, depois de esperarem alguns dias para ver se o tempo na cidade melhorava.

“Apesar dos grandes esforços de todas as partes envolvidas, incluindo as autoridades do governo de Assam, para preservar o gramado, a Fifa tomou a decisão após consultar os dois times, buscando a segurança da saúde dos jogadores e garantir as melhores condições de jogo”, explicou a nota.

Já pensando no time que jogará, o técnico Carlos Amadeu realizou o último treinando visando a Inglaterra. O treinador promoveu a volta de Weverson ao time titular, depois dele ter perdido a vaga nas quartas para Luan Candido. O grande fator dessa escolha foi o fato de Luan ter falhado no primeiro gol e Weverson ter entrado e marcado o gol do empate.

Além disso, ele pensou no fato de que o jogo pode ir para a decisão por pênaltis, já que não há prorrogação na competição. Por isso, enfatizou esse fundamento. Com Weverson no time, o resto dos onze titulares serão mantidos com: Gabriel Brazão; Wesley, Vitão, Lucas Halter e Weverson; Victor Bobsin, Marcos Antônio e Alanzinho; Brenner, Lincoln e Paulinho.

Inglaterra sem medo contra o Brasil

Na preparação para o jogo contra a Seleção Canarinho, o técnico Steve Cooper fez questão de ressaltar que não preparará nada de especial, para manter o que vem dando certo na competição. O comandante do English Team se apega principalmente ao desempenho da sua equipe na goleada por 4 a 1 contra os EUA.

“Nós não mudaremos nosso plano de jogo. Estamos trabalhando uma maneira que queremos jogar em qualquer jogo, tanto em relação a uma "nação menor" em uma primeira fase ou se estamos jogando na semifinal de uma Copa do Mundo. Nossas intenções sempre serão as mesmas e esse é o ponto inteiro de ter um plano, você pode atuá-lo em situações mais extremas”, explicou o comandante inglês.

Na frente, a esperança de gols fica por conta de Brewster e Morgan Gibbs-White. Enquanto o primeiro é o artilheiro do time na competição com quatro gols, o segundo marcou contra os EUA, seu primeiro gol na competição, apesar de já ter um bom desempenho nos primeiros jogos. Ele exaltou, inclusive, a calma e concentração que os Young Lions têm demonstrado nas partidas decisivas.

“Podemos ter algum nervosismo antes do jogo, mas quando estamos jogando, simplesmente vamos e nos concentramos em nosso futebol. Eu não diria que é uma coisa geral. Nós jovens, jogamos com liberdade e não temos nervosismo e acho que mostramos isso contra os EUA”, disse o atacante.

Sem surpresas, Cooper deve levar a campo o mesmo time que eliminou os EUA. Sendo assim, o time irá com: Anderson; Sessegnon, Latibeaudiere, Guehi e Panzo; Oakley-Boothe, McEachran, Foden e Hudson; Gibbs-White e Brewster.