Jogo Brasil x Inglaterra AO VIVO online pela semi final da Copa do Mundo Sub-17 (1-3)

Inglaterra na final da Copa do Mundo Sub-17

50' FIM DE JOGO! Brasil 1 x 3 Inglaterra!

47' Hudson-Odoi arranca pela esquerda, avança e chuta forte. Brazão defende com segurança.

44' Paulinho chega pela esquerda e toca para Lincoln, que tenta o chute e é travado.

41' SUBSTITUIÇÃO NA INGLATERRA! Sai Foden e entra Kirby

40' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! Sai Alanzinho e entra Rodrigo Nestor

36' Foden chega bem na área,e chuta cruzado, mandando por cima do gol

33' Alan arrisca de fora da área, mas fraco. Anderson defendeu sem dificuldades.

31' GOL DA INGLATERRA! Brewster

30' Recomeça a partida.

28' O árbitro paralisa o jogo para a hidratação dos atletas.

25' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! Sai Victor Bobsin e entra Hélio Junio

24' SUBSTITUIÇÃO NA INGLATERRA! Sai Sessegnon e entra Eyoma

22' SUBSTITUIÇÃO NA INGLATERRA! Sai Rowe e entra Gibbs-White

21' Weverson vai à linha de fundo e cruza para Lincoln, que aparece sozinho e cabeceia para fora!

18' Paulinho recebe na esquerda, deixa o marcado para trás e tenta o chute colocado. Anderson defende sem problemas.

16' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! Sai Brenner e entra Yuri

14' Brenner chuta cruzado e força Anderson a fazer grande defesa

10' AMARELOU BRASIL! Cartão amarelo para Brenner

08' A Inglaterra toma a bola na intermediária, e Hudson-Odoi chega pela direita. Ele cruza para Brewster, que sobe sozinho e cabeceia para fora.

04' Marcos Antonio recebe de Paulinho e tenta o chute de fora da área, forçando o goleiro Anderson a espalmar a bola

00' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

48' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Brasil 1 x 2 Inglaterra

45' Teremos três minutos de acréscimos.

43' Paulinho recebe bom lançamento na direita e tenta o cruzamento para Lincoln, mas a zaga inglesa intercepta.

38' GOL DA INGLATERRA! Brewster marca de novo!

30' AMARELOU INGLATERRA! Oakley-Boothe

29' PRA FORA, BRENNER!!! O camisa 20 do Brasil saiu na cara, escolheu o canto e mandou pra fora!

28' Após cobrança de escanteio, Latibeaudiere sobe sozinho e cabeceia por cima do gol

27' Recomeça o jogo.

25' O árbitro paralisa o jogo para a hidratação dos jogadores.

20' GOOOOOL DO BRASIL!!! WESLEY EMPATA O JOGO!

18' Paulinho recebe na entrada da área e tenta o chute, que passa ao lado do gol de Anderson.

17' Marcos Antonio é lançado na esquerda e faz o cruzamento para Brenner, mas a zaga faz o corte.

15' QUASE, BRASIL! Após cobrança de escanteio ensaiada, Lincoln é lançado em cruzamento rasteiro, mas não consegue desviar para o gol. A sobra ainda fica com Vitão, que erra o alvo e chuta para fora! O zagueiro, porém, estava em posição irregular.

12' AMARELOU INGLATERRA! Cartão amarelo para Sessegnon

09' GOL DA INGLATERRA! Oakley-Boothe

08' Paulinho tenta o lançamento, e a bola sobra para Weverson, que chuta para fora.

06' Alanzinho briga pela bola, e a seleção volta a trocar passes até Marcos Antonio chutar de fora da área. Anderson faz a defesa.

05' Inglaterra chega trocando passes, até que Foden tenta o chute de fora da área e manda a bola por cima do gol.

02' Marcos Antonio tenta lançar Weverson na esquerda, mas coloca muita força no passe, que vai direto pela linha de fundo.

00' COMEÇA O PRIMEIRO TEMPO! Brasil 0 x 0 Inglaterra

BRASIL ESCALADO! Brazão, Wesley, Vitão, Lucas Halter e Weverson; Victor Bobsin, Marcos Antônio, Alan Souza, Brenner e Paulinho; Lincoln.

INGLATERRA ESCALADA! Anderson, Panzo, Guehi, Latibeaudier e Sessegnon; McEachran, Hudson-Odoi, Foden, Oakley-Boothe e Gibbs-White; Brewster.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Brasil x Inglaterra ao vivo, valendo pela Copa do Mundo Sub17 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 9h30, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Em cinco jogos, foram 11 gols marcados e apenas dois sofridos. A artilharia brasileira é dividida. Paulinho, Brenner e Lincoln fizeram três cada um. O trio é responsável por 82% dos gols da equipe no Mundial Sub-17.

A Seleção Brasileira é a única que chega com 100% de aproveitamento entre os quatro semifinalistas.

Sem surpresas, Cooper deve levar a campo o mesmo time que eliminou os EUA. Sendo assim, o time irá com: Anderson; Sessegnon, Latibeaudiere, Guehi e Panzo; Oakley-Boothe, McEachran, Foden e Hudson; Gibbs-White e Brewster.

“Nós não mudaremos nosso plano de jogo. Estamos trabalhando uma maneira que queremos jogar em qualquer jogo, tanto em relação a uma "nação menor" em uma primeira fase ou se estamos jogando na semifinal de uma Copa do Mundo. Nossas intenções sempre serão as mesmas e esse é o ponto inteiro de ter um plano, você pode atuá-lo em situações mais extremas”, explicou o comandante inglês.

Na preparação para o jogo contra a Seleção Canarinho, o técnico Steve Cooper fez questão de ressaltar que não preparará nada de especial, para manter o que vem dando certo na competição. O comandante do English Team se apega principalmente ao desempenho da sua equipe na goleada por 4 a 1 contra os EUA.

Com Weverson no time, o resto dos onze titulares serão mantidos com: Gabriel Brazão; Wesley, Vitão, Lucas Halter e Weverson; Victor Bobsin, Marcos Antônio e Alanzinho; Brenner, Lincoln e Paulinho.

Já pensando no time que jogará, o técnico Carlos Amadeu realizou o último treinando visando a Inglaterra. O treinador promoveu a volta de Weverson ao time titular, depois dele ter perdido a vaga nas quartas para Luan Candido. O grande fator dessa escolha foi o fato de Luan ter falhado no primeiro gol e Weverson ter entrado e marcado o gol do empate.

A Seleção Brasileira chega com muita moral para a partida decisiva depois de não só ter vencido de virada a forte Alemanha, como ter dominado toda a partida, podendo até ter aplicado uma goleada se não perdesse tantas oportunidades. Além disso, a seleção chega com 100% de aproveitamento, o que dá ao time brasileiro um certo favoritismo.

Brasil e Inglaterra, que acontecerá em Calcutá, às 9h30 (Horário de Brasília). O vencedor dessa partida, que será apitada pelo romeno Ovidiu Hategan, enfrentará quem passar de Mali e Espanha.