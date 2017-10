Jogo Brasil x Inglaterra AO VIVO online pela semi final da Copa do Mundo Sub-17 (0-0)

Google Plus

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Brasil x Inglaterra ao vivo, valendo pela Copa do Mundo Sub17 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 9h30, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Em cinco jogos, foram 11 gols marcados e apenas dois sofridos. A artilharia brasileira é dividida. Paulinho, Brenner e Lincoln fizeram três cada um. O trio é responsável por 82% dos gols da equipe no Mundial Sub-17.

A Seleção Brasileira é a única que chega com 100% de aproveitamento entre os quatro semifinalistas.

Sem surpresas, Cooper deve levar a campo o mesmo time que eliminou os EUA. Sendo assim, o time irá com: Anderson; Sessegnon, Latibeaudiere, Guehi e Panzo; Oakley-Boothe, McEachran, Foden e Hudson; Gibbs-White e Brewster.

“Nós não mudaremos nosso plano de jogo. Estamos trabalhando uma maneira que queremos jogar em qualquer jogo, tanto em relação a uma "nação menor" em uma primeira fase ou se estamos jogando na semifinal de uma Copa do Mundo. Nossas intenções sempre serão as mesmas e esse é o ponto inteiro de ter um plano, você pode atuá-lo em situações mais extremas”, explicou o comandante inglês.

Na preparação para o jogo contra a Seleção Canarinho, o técnico Steve Cooper fez questão de ressaltar que não preparará nada de especial, para manter o que vem dando certo na competição. O comandante do English Team se apega principalmente ao desempenho da sua equipe na goleada por 4 a 1 contra os EUA.

Com Weverson no time, o resto dos onze titulares serão mantidos com: Gabriel Brazão; Wesley, Vitão, Lucas Halter e Weverson; Victor Bobsin, Marcos Antônio e Alanzinho; Brenner, Lincoln e Paulinho.

Já pensando no time que jogará, o técnico Carlos Amadeu realizou o último treinando visando a Inglaterra. O treinador promoveu a volta de Weverson ao time titular, depois dele ter perdido a vaga nas quartas para Luan Candido. O grande fator dessa escolha foi o fato de Luan ter falhado no primeiro gol e Weverson ter entrado e marcado o gol do empate.

A Seleção Brasileira chega com muita moral para a partida decisiva depois de não só ter vencido de virada a forte Alemanha, como ter dominado toda a partida, podendo até ter aplicado uma goleada se não perdesse tantas oportunidades. Além disso, a seleção chega com 100% de aproveitamento, o que dá ao time brasileiro um certo favoritismo.

Brasil e Inglaterra, que acontecerá em Calcutá, às 9h30 (Horário de Brasília). O vencedor dessa partida, que será apitada pelo romeno Ovidiu Hategan, enfrentará quem passar de Mali e Espanha.