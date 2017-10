Artilheiro Brewster dá show e Inglaterra elimina Brasil na Copa do Mundo Sub-17

Brasil e Inglaterra duelaram pela semifinal da Copa do Mundo Sub-17 disputada na Índia. No primeiro tempo, Brewster marcou duas vezes e deixou os ingleses na frente. O gol brasileiro havia sido anotado pelo lateral-direito Wesley. Para fechar o placar no segundo tempo, o atacante do Liverpool apareceu de novo para conferir e deixar o marcador em 3 a 1 para os ingleses.

A jovem seleção da ilha espera por Mali ou Espanha para saber sua adversária na final, a ser disputada no próximo sábado (28).

Brewster mostra faro de gol e deixa Inglaterra em vantagem

Era jogo difícil. Logo no início, cruzamento inglês pelo lado esquerdo, a bola chegou no artilheiro Brewster, ele tentou na primeira, chutou, o goleiro deu rebote e ele concluiu para o gol na segunda tentativa. 1 a 0 para Inglaterra. O Brasil havia saído atrás no placar contra Espanha e Alemanha. Era hora de reagir. A primeira chance veio em escanteio ensaiado da esquerda, o cruzamento partiu, Lincom não alcançou na primeira e o zagueiro Vitão desviou para fora, dentro da pequena área, perdendo grande oportunidade.

O jogador do Vasco, Paulinho trouxe para o meio para finalizar nova tentativa, mas o chute saiu fraco e na rede pelo lado de fora. Ele se desculpou com os companheiros e lamentou o novo desperdício. O gol amadurecia. Surgiu em ótima jogada. O lateral-direito Wesley do Flamengo puxou tabela com Paulinho, o vascaíno chutou forte, o goleiro rebateu e quem fez o gol de rebote desta vez foi o Brasil com o próprio Wesley, oportunista na área adversária. 1 a 1. Gol aos 20 minutos.

A Inglaterra, porém, não era presa fácil. Escanteio aos 28 minutos e Latibeaudiere subiu para cabecear para baixo, a bola quicou no gramado e passou próxima da trave. No minuto seguinte, bobeira da defesa inglesa, Brenner correu em diagonal, entrou sozinho para receber lançamento de Vitão, dominou, saiu de frente para o crime, mas chutou cruzado pela linha de fundo. Incrível a chance perdida.

A partir disso, os ingleses dominaram o meio de campo, equilibraram de vez a posse de bola e o Brasil apenas marcava. Todos recuavam para ajudar. Mesmo assim, sobrou espaço. Corrida às costas da lateral brasileira, cruzamento fechado e rasteiro, Brazão não defendeu, Vitão não alcançou e Brewster estava lá para dominar com dificuldades e balançar as redes em chute preciso. Sexto gol dele na competição. Inglaterra com 2 a 1 no placar.

Brasil não aproveita chances e artilheiro do torneio define a classificação

Segundo tempo de chances. Logo aos 3', Marquinhos resolveu arriscar de longe e o goleiro espalmou para escanteio sem fazer alarde, sem cair no chão. A Inglaterra respondeu. Cruzamento da direita e Brewster estava na grande área para conferir de cabeça, mas mandou para fora, agradecendo o passe do companheiro.

O Brasil criava. Após tomar cartão amarelo, Brenner deixou o campo e Yuri Alberto chegou na mudança brasileira. Foi para ele lançamento preciso, ele conseguiu dominar na correria e finalizar de esquerda, mas Anderson defendeu. O mesmo Anderson pegou mais uma no minuto seguinte, quando Paulinho recebeu pela esquerda, fintou e concluiu de perna direita para boa defesa do arqueiro. Antes disso, Foden fazia jogada individual na área brasileira e concluía de perna direita para Brazão espalmar em bonita defesa.

O tempo ia passando e o Brasil precisava dos gols para virar o jogo. Lincoln recebeu duas chances. Na primeira, um cruzamento da esquerda para ele, com dificuldades, se enquadrar e cabecear direto para fora, sem muito perigo. Na segunda, passe pelo chão, a bola correu demais, o goleiro fechou seu ângulo e ele não conseguiu concluir a tempo, saindo a redonda pela linha de fundo. Na parada técnica, seguia o mesmo placar do primeiro tempo.

Aí entrou a fera. Cruzamento por baixo atravessou a zaga brasileira e lá estava Brewster para conferir mais uma vez. O atacante chegou ao hat-trick, ao triplete no jogo e a Inglaterra chegou aos 3 a 1 na sua finalização de dentro da pequena área. Eram jogados 30 minutos da etapa complementar. O Brasil sentiu o golpe e não conseguiu convencer mais. Quase nenhuma chance criada, Lincoln em má jornada dessa vez e a eliminação caminhou minuto a minuto. No placar final, os 3 a 1 favoráveis para Inglaterra, que aguarda a seleção africana de Mali ou o clássico europeu contra a Espanha no sábado.