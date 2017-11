Jogo Inglaterra x Brasil AO VIVO online amistoso internacional 2017 (0-0)

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Inglaterra x Brasil ao vivo no Morumbi, valendo pelo amistoso internacional 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 18h, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Em 1970, os países tinham talvez as duas melhores equipes nacionais do mundo. Mas ainda que Gordon Banks tenha feito uma das maiores defesas da história, ao interceptar cabeçada mortal de Pelé, Jairzinho anotou o solitário gol em 1970. Décadas depois, foi com um triunfo por 2 a 1 de virada [com golaço de falta anotado por Ronaldinho Gaúcho] que a equipe então treinada por Felipão passou pelas quartas de final no caminho do Penta em 2002.

O Brasil venceu a Inglaterra pela última vez em amistoso disputado em 2009, quando Nilmar estufou as redes para garantir o placar por 1 a 0. Além disso, o tradicional embate conta com jogos históricos, como a vitória por 3 a 1 da Seleção nas quartas de final Copa do Mundo de 1962, com direito a show particular de Garrincha.

Ainda que venha de dois jogos sem bater os ingleses, ambos em 2013 (um empate no Maracanã e uma derrota em Wembley), o Brasil tem ampla vantagem histórica sobre o adversário: em 25 jogos, os brasileiros levaram a melhor 11 vezes contra quatro triunfos britânicos.

Provável escalação da Inglaterra: Hart; Cahill, Stones, Maguire; Young, Livermore, Dier, Loftus-Cheek, Walker; Rashford, Vardy.

Sem contar com destaques como Harry Kane e Dele Alli, principalmente, a seleção inglesa entra em campo sem estar com força máxima. Mesmo assim, vive um grande momento. Nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, teve uma das melhores campanhas e se classificou com facilidade e solidez defensiva.

Provável escalação do Brasil: Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Miranda, Marcelo; Casemiro, Paulinho, Renato Augusto; Philippe Coutinho, Gabriel Jesus, Philippe Coutinho.

Para enfrentar a equipe inglesa, Tite vai escalar pela primeira vez o time que considera ideal desde que foi apontado como treinador do Brasil. Será o primeiro teste contra um selecionado europeu desde a chegada do gaúcho ao comando.

Após ter vencido o Japão por 3 a 1, o Brasil enfrenta a Inglaterra em Wembley naquele que será o último desafio dos Canarinhos em 2017.

Na tarde dessa terça-feira (14), a Seleção Brasileira fará mais um amistoso internacional. Às 18h no horário de Brasília, visitará a Inglaterra no tradicional Estádio de Wembley em busca de outra vitória na Era Tite.