Seleção brasileira feminina é convocada para amistosos contra o Chile

Foto: Daniel Nieto/VAVEL.com

O treinador da Seleção Brasileira Feminina, Vadão, convocou, nesta terça-feira (21), 22 jogadoras para os amistosos diante do Chile, a serem realizados nos dias 25 (sábado) e 28 (terça) de novembro. Os jogos serão disputados nas cidades de Ovalle e La Serena, e servirão de preparação para a Copa América Feminina, que será realizada também no Chile, entre os dias 4 e 22 de abril do ano que vem.

Entre as convocadas, a grande novidade é a lateral-esquerda Joyce Magalhães, que atua no Valencia. A jogadora, que está há nove anos no futebol espanhol, tem passagens por Rayo Vallecano e Sporting Huelva. A Espanha já havia manifestado interesse em contar com Joyce.

Outra novidade é o retorno da atacante Raquel, que estava em período de treinos na Granja Comary na última semana. A versátil Érika, do Paris Saint Germain, também está entre as chamadas pelo comandante da Canarinho.

Em 12 partidas no ano de 2017, a equipe brasileira tem cinco vitórias, um empate e seis derrotas. Em dez partidas diante do Chile em toda a história, o Brasil nunca saiu derrotado, vencendo todos os confrontos. O último ocorreu na Copa América em 2014, com vitória verde amarela pelo placar de 2 a 0, gols de Maurine e Cristiane.

Confira a lista de convocadas

Goleiras: Aline (Gyor ETO - HUN) e Bárbara (Kindermann)

Zagueiras: Rafaelle (Changchun Exc. Women's F.C-CHN), Mônica (Atlético de Madrid-ESP), Bruna (Iranduba).

Laterais: Daiane Rodrigues (Corinthians/Audax), Yasmim (Corinthians/Audax), Letícia Santos (SC Sand -ALE), Joyce (Valencia-ESP), Rilany (CBF).

Meio-campistas: Geyse (Madrid CFF-ESP), Gabi Ceará (Sporting de Braga-POR), Andressinha (Iranduba), Érika (PSG).

Atacantes: Ludmilla (Atlético de Madrid-ESP), Raquel (Ferroviária), Debinha(NC Courage - EUA), Thaisinha (Hyundai Steel Red Angels WFC - COR), Bia Zaneratto(Hyundai Steel Red Angels WFC-COR), Millene (Rio Preto), Marta (Orlando Pride -EUA), Adriana (Rio Preto).