Quem pega quem? Evento na Rússia sorteia grupos da Copa do Mundo de 2018

Foto: Amin Mohammad Jamal/Getty Imagens

Com início em 14 de junho de 2018, a próxima edição da Copa do Mundo vai dar um passo importante nesta sexta (1º). Em Moscou, serão sorteados os grupos do torneio, bem como estabelecidos datas e horários dos duelos. O evento terá início às 13h (de Brasília), com a presença de representantes dos classificados. Pelo Brasil, viajaram o treinador Tite e sua comissão, além do coordenador Edu Gaspar.

As 32 seleções garantidas foram distribuídas em quatro potes com oito equipes cada. Os critérios para tal sistematização estão ligados às suas posições no ranking da Fifa do mês de outubro, o qual tem o Brasil na segunda colocação. As equipes do pote 1 encabeçarão seus grupos, e a única certeza quanto à disposição é a Rússia na posição A1, sendo cabeça de chave do primeiro grupo por ser país-sede.

Com a definição dos russos na posição A1, as outras seleções do primeiro pote serão sorteadas para encabeçarem os grupos restantes: B, C, D, E, F, G e H. Na sequência, os integrantes dos potes 2, 3 e 4 terão suas posições sorteadas nos grupos citados, seguindo a ordem. Por exemplo, a seleção do pote 2 que for sorteada para o grupo D, assumirá a posição D2.

POTE SELEÇÕES INTEGRANTES 1 Rússia, Alemanha, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polônia e França 2 Espanha, Peru, Suíça, Inglaterra, Colômbia, México, Uruguai e Croácia 3 Dinamarca, Islândia, Costa Rica, Suécia, Tunísia, Egito, Senegal e Irã 4 Sérvia, Nigéria, Austrália, Japão, Marrocos, Panamá, Coreia do Sul e Arábia Saudita

Tite vai acompanhar o sorteio em Moscou (Foto:Michael Regan/FIFA)

Países de mesma confederação

Na fase de grupos, uma situação é certa: seleções de uma mesma confederação não vão se enfrentar, e isso devido a uma das regras do sorteio. A exceção fica com as equipes ligadas à Uefa, uma vez que o Mundial do ano que vem terá 14 seleções europeias.

Consideremos, no entanto, que uma situação assim aconteça no contexto sul-americano. Brasil e Argentina serão cabeças de chave, então é possível que Peru, Colômbia e/ou Uruguai caiam em seus grupos. Caso isso ocorra, uma das três citadas passarão para o grupo seguinte ou para o próximo sem a presença de um país sul-americano.

- América do Sul

Brasil, Uruguai, Argentina, Colômbia e Peru

- Europa

Rússia, Espanha, Alemanha, Inglaterra, França, Portugal, Polônia, Bélgica, Sérvia, Islândia, Suíça, Croácia, Suécia e Dinamarca

- Ásia

Irã, Japão, Coreia do Sul e Arábia Saudita e Austrália (apesar de pertencer à Oceania, a Austrália disputa pela Ásia)

- África

​Nigéria, Egito, Senegal, Tunísia e Marrocos

- América Central e do Norte

México, Costa Rica e Panamá

Situação dos europeus

A Europa é o continente com mais representantes, ao todo 14, e único com um número de seleções maior que a quantidade de grupos - a presença de europeus juntos é inevitável. Quanto a isso, a regra é que não poderá haver menos de uma nem mais que duas equipes da Uefa no mesmo grupo.

Portanto, teremos seis grupos com duas seleções da Europa e outros dois com apenas uma equipe, já que a Fifa não autoriza a ocorrência de grupos com três ou sem nenhum europeu.

Datas, horários e locais

Além de conhecerem seu oponentes na fase de grupos da Copa do Mundo, as 32 seleções saberão ainda em quais dias e horários entrarão em campo, além dos palcos dos duelos. O Mundial do ano que vem terá 11 cidades-sede: Moscou, Sochi, Kazan, São Petersburgo, Rostov-on-Don, Kaliningrado, Volgogrado, Samara, Ekaterimburgo, Saransk e Nizhny Novgorod.

A tabela da Copa já está montada com as disposições dos locais, datas e horários. Ficará a cargo do sorteio apenas a distribuição das seleções nos grupos do Mundial.

Ex-atletas no sorteio

Além da presença dos apresentadores Gary Lineker e Maria Komandnaya, o sorteio terá a participação de ex-jogadores, responsáveis por sortear as bolinhas. Os personagens que outrora fizeram história nos campos e que desta vez lançarão a sorte dos grupos da Copa do Mundo são Cafu (Brasil), Diego Forlán (Uruguai), Maradona (Argentina), Laurent Blanc (França), Puyol (Espanha), Gordon Banks (Inglaterra) e Cannavaro (Itália), com Nikita Simionan representando a Rússia. O alemão Miroslav Klose, maior artilheiro da história da Copa, levará o troféu conquistado por sua seleção em 2014.

