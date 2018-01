Seleção feminina Sub-20 viaja nesta quinta para Sul-Americano no Equador

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Entre os dias 13 e 31 de janeiro, acontece no Equador o Sul-Americano Sub-20. A Seleção Brasileira Feminina da categoria está concentrada na Granja Comary, em Teresópolis, onde realiza os últimos treinos e se prepara para viajar até Ibarra, onde ficará concentrada para a competição.

A Seleção embarca para o Equador na quinta-feira (11). O voo sai do Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, às 12h30, com escala no Panamá. A chegada em Quito está prevista para as 23h30 do mesmo dia (2h30 do dia 12 de janeiro).

A equipe treinada por Doriva Bueno faz parte do Grupo B do Sul-Americano. O primeiro jogo das meninas será contra o Chile, no domingo (14), às 22h15 (Brasília), no Estádio Olímpico de la ciudad de Ibarra. Na sequencia, elas enfrentam a Venezuela, dia 16, e o Uruguai, no dia 18, todos no mesmo horário e mesmo local. A quarta rodada, é de descanso para a Seleção. O ultimo adversário da fase de grupos será a Bolívia, dia 22.

No Grupo A jogam Equador, Colômbia, Argentina, Paraguai e Peru. Todos os jogos do Grupo B, do Brasil, acontecerão em Ibarra, enquanto os do Grupo A serão em Riobamba. Depois da fase de grupos, os quatro melhores times se classificam para o quadrangular final, que será disputado em Ambato, nos dias 25, 28 e 31.

Baixa de última hora

A lateral-direita da equipe, Monalisa Belém, convocada no final de 2017, não poderá defender a Seleção Brasileira no Equador. A jogadora sofreu uma lesão na clavicula durante treino. A notícia da desconvocação foi confirmada nesta segunda (08), mas a lateral já sabia desde sexta, quando fez o raio-x.

Felizmente, a lesão não precisará ser corrigida com procedimento cirurgico, mas Monalisa fica fora por, pelo menos, dois meses para se recuperar. No seu lugar, a zagueira Ariane foi convocada.

Lista final de convocadas para o Sul-Americano Sub-20:

Goleiras: Stefane, Nicole e Kemelli;

Laterais: Ariane, Thais e Isabella;

Zagueiras: Thais, Ingryd, Tainara e Andressa;

Volantes: Luana, Angelina e Karla;

Meio-campo: Victória, Juliana e Ana;

Atacantes: Geyse, Luana, Brenda, Kerolin, Ariadna e Valéria.