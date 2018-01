De olho em Copa América, Vadão convoca atletas para primeiros trabalhos de 2018

Foto: Fernanda Coimbra/CBF

A programação de 2018 da Seleção Brasileira feminina tem um compromisso importante no mês de abril. A equipe vai disputar a Copa América, edição que acontecerá no Chile entre os dias 4 e 22. Pensando nessa importante competição, o técnico Vadão convocou 17 atletas para um período de treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), a ser realizado entre 11 de janeiro e 9 de fevereiro.

Uma cara nova é a zagueira Daiane Limeira, que serviu a Sub-20 na Copa do Mundo da categoria realizada em Papua-Nova Guiné. Além da defensora, que terá pela primeira vez chance na equipe principal, tem também a meio-campista Aline Milene, estreante em convocações.

A Seleção Brasileira é a maior campeã da Copa América, com seis conquistas (1991, 1995, 1998, 2003, 2010 e 2014) em sete edições. Apesar dessa soberania, o técnico Vadão pregou pés no chão. "Não podemos achar que só porque vencemos algumas vezes, seremos campeões. Todas as seleções têm trabalhado e evoluído. Não podemos repetir o mesmo erro de grandes seleções masculinas, por exemplo, que não conseguiram se classificar para a Copa do Mundo", apontou o comandante da Seleção Brasileira feminina.

Goleiras

Bárbara - Kindermann

Aline - CBF

Letícia Izidoro - Corinthians

Tainá - Corinthians

Laterais

Rilany - CBF

Tamires - Fortuna Hjorring (Dinamarca)

Daiane Rodrigues - Corinthians

Zagueiras

Bruna Benites - Houston Dash (EUA)

Daiane Limeira - Avaldsness Idrettslag (Noruega)

Volantes

Thaisa - CBF

Andressinha - Houston Dash (EUA)

Meio-campistas

Gabi Zanotti - CBF

Raquel - Ferroviária

Aline Milene - Baylor University (EUA)

Atacantes

Debinha - North Caroline Courage (EUA)

Milene - Corinthians

Adriana - Corinthians

Bianca Gomes - CBF

Bia Zaneratto - Incheon Hyundai Steel Red Angels (Coreia do Sul)