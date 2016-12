Sem grandes mudanças, Sport vai focado para última rodada do Brasileiro

(Foto: Williams Aguiar/Sport Club do Recife)

Para a decisão deste domingo (11), contra o Figueirense, o técnico Daniel Paulista realizou durante toda semana vários treinamentos secretos. Apesar de todo mistério nos treinos, o treinador garantiu que não haverá grandes mudanças.

O técnico leonino adiantou que tem três dúvidas com relação à formação da equipe. Duas no ataque e uma no meio de campo. Os atacantes Ruiz e Vinícius Araújo disputam uma vaga no ataque. Ronaldo e Gabriel Xavier, outra no meio. A terceira pode ser a escalação de Everton Felipe ou Apodi.

"Não é cotidiano meu fazer treinos fechados, mas acho que o momento de decisão se faz necessário. Não acredito que se faça nada novo em um ou dois treinos secretos. Não tem surpresa e nem nada especial. O motivo é o foco que a equipe precisa e que o momento necessita.", disse Daniel Paulista.

Sobre as dúvidas na escalação do time rubro-negro, o técnico explicou: "Tenho duas dúvidas no ataque e uma no meio. Fiz observações nos treinos e vou repetir para ter a melhor formação. A equipe não está definida e vocês saberão na hora do jogo quem vai começar. Venho fazendo observações que podem ser iniciais ou para circunstâncias de jogo."

Assim, a provável formação do Sport para o duelo contra o Figueirense deve ser: Magrão; Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Durval e Renê; Rithely, Ronaldo, Everton Felipe (Apodi), Diego Souza e Rogério; Ruiz (Vinícius Araújo).

Confiante para decisão de domingo na Ilha do Retiro, o meia Diego Souza falou sobre a pressão que a equipe rubro-negra carregará. "Esse ano foi sofrido para o nosso torcedor. E a gente sabe que esse último jogo é tipo nosso presente de natal. Que seja uma partida mais tranquila para todos nós e vamos fazer de tudo para que possamos terminar de forma bem tranquila. É o que o nosso torcedor merece, pelo menos nesse último jogo", finalizou.