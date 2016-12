Eleição presidencial do Sport ao vivo online

A segurança contará com 75 vigilantes, três socorristas e uma ambulância, bem como o estacionamento estará disponível aos eleitores gratuitamente. O sócio só precisa apresentar um documento oficial com foto para votar (RG, CNH ou Carteira de Trabalho)

Na última eleição, em 2014, estavam aptos para o voto 9.000 sócios. Agora, com os mais de 25 mil, o clube os separou em 18 urnas e 54 mesários, além de um fiscal de cada chapa

Enquanto Arnaldo optou por destacar a inclusão de pessoas de bem, destacando a força da torcida que não quer confusão, Wanderson valorizou a força dos Esportes Olímpicos e até Paralímpicos, dando maior inclusão social ao clube

Wanderson

Essa semana, entrevistamos os dois candidatos para dar um maior esclarecimento à torcida. Perguntamos sobre o planejamento de Esportes Olímpicos, que foram sucateados, o posicionamento em relação a Arena x Ilha, a comparação da diretoria de futebol, além do relacionamento com sócios e torcidas organizadas

Arnaldo

Pelo lado da oposição, Wanderson Lacerda, representante da "Por um Sport Campeão". O ex-presidente tem como vice Milton Bivar, campeão da Copa do Brasil enquanto presidente em 2008

Nesta sexta-feira (16), das 8h às 18h (de Recife), 25.576 sócios estão aptos para votar, com duas chapas concorrendo ao cargo máximo. Pela situação, o candidato é Arnaldo Barros, da "Avança Sport", que tem como vice Gustavo Dubeux

Bom dia, torcedor brasileiro, em especial o do Sport! A partir de agora, traremos todos os detalhes da eleição presidencial do Leão, direto da Sede Social do clube, na Avenida Sport Club do Recife