Com ampla vantagem, Arnaldo Barros é eleito novo presidente do Sport

Chapa de situação é nomeada pelos sócios com mais de 2.500 votos (Foto: Divulgação/Sport)

A sexta-feira (16) foi de festa na Sede Social do Sport. Foram mais dez horas de votação e mais de quatro mil eleitores na eleição para 2017-18. Com larga vantagem, Arnaldo Barros, representante da chapa de situação "Avança Sport" foi eleito novo presidente. Somando 955 votos à frente de Wanderson Lacerda, o ex-mandatário vai dar sequência ao trabalho da atual gestão.

Mesmo com 16 mil sócios aptos ao voto, a movimentação teve oscilação ao longo do dia. Durante a manhã, os candidatos marcaram presença às instalações do clube, tal qual os vice para o Executivo e aspirantes ao Conselho Deliberativo. À tarde, entretanto, o fluxo de torcedores teve maior intensidade, com esses depositando a maioria do pleito.

Feliz com a aprovação da torcida, Arnaldo garantiu que o Leão da Praça da Bandeira vai lutar por grandes conquistas a partir do próximo ano. Ele ainda aproveitou a oportunidade para destacar a necessidade de ouvir todos os leoninos, até mesmo o que fizeram oposição.

“Foi uma grande festa democrática, onde foi celebrado o Sport. A vontade de representar essa nação rubro-negra é muito maior. Vamos olhar para frente. Recebi o voto de confiança dos rubro-negros. Somos Leão e vamos ser grandes. Teremos um perfil vitorioso. Vitórias maiúsculas para conquistar grandes títulos, regionais, nacionais e vamos para cima dos times internacionais para conseguir ir bem na Copa Sul-Americana”, comentou o novo presidente leonino.

Wanderson Lacerda, da chapa "Por um Sport Campeão", somou 1560 votos (Foto: Divulgação/Sport)

Derrotado, Wanderson lamenta o resultado negativo, mas garante que não vai fazer oposição ao presidente eleito pelos rubro-negros, desejando assim uma gestão de conquistas para Arnaldo Barros.

“Se foi essa a escolha do associado do Sport, vamos respeitar e parabenizar pela conquista da maioria dos votos nessa eleição. Acabou a eleição e as discussões políticas. Desejo boa sorte a Arnaldo Barros e peço que faça uma grande gestão, diferente desse ano”, comentou o ex-presidente leonino.

Ele ainda deixou claro que não houve erro estratégico em sua campanha e expressou a intenção de ver o Leão conquistando títulos nos próximos anos.

“Não houve erro de estratégia na nossa campanha. Sabemos como foi a construção dessa eleição. Não quero ser colocado como oposição a partir de agora. A eleição já foi encerrada. Feliz biênio para Arnaldo Barros. Espero vitórias, diferente dessas duas últimas temporadas”, pontuou.