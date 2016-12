Ney Franco nega contato, mas admite assumir Sport em 2017: "Algo a ser conversado"

Ney Franco é o nome mais cotado para assumir o Sport em 2017 (Foto: Divulgação)

Antes mesmo da posse como Presidente do Sport para o biênio 2017/18, Arnaldo Barros, já iníciou planejamento do futebol do clube para 2017. mesmo com a diretoria de futebol ainda em formação. O primeiro passo é a contratação do novo comandante da equipe do Sport. O nome mais cotado para assumir o cargo é do técnico Ney Franco. O treinador deve ser anunciado a qualquer momento.

"Não houve nenhum contato até o momento, mas sem dúvidas cogitaria assumir. É um clube que já tive propostas, mas na época não podia aceitar porque estava em outro projeto. Pelas informações que temos colhido, dos jogadores, do clube, é uma coisa a se conversar sim", afirmou Ney.

O último trabalho de Ney Franco foi à frente do Coritiba no ano de 2015. O treinador saiu na reta final do torneio e resolveu reservar o ano de 2016 para aprimorar conhecimentos. Atualmente morava nos Estados Unidos, mas já se vê apto para voltar a trabalhar.

Ney Franco tem 50 anos e começou a carreira como interino do Cruzeiro. Ainda passou pelo Ipatinga antes de chegar ao Flamengo – depois Atlético-PR, Botafogo, Coritiba. Após dois anos na Seleção Brasileira Sub-20, assumiu São Paulo, Vitória e recentemente o Coritiba.

Outra novidade no futebol do clube leonino é o novo executivo de futebol, que substituirá André Zanotta. O primeiro nome da lista do novo presidente, e que já conversa com o clube há mais de uma semana, é o de Alexandre Faria, que trabalhou no início deste ano no Náutico, de onde pediu demissão em abril, após a saída do técnico Gilmar Dal Pozzo. Atualmente Alexandre Faria estava á frente da gerência de futebol do Paysandu