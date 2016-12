Sport oficializa Alexandre Faria como novo executivo de futebol

Alexandre Faria desembarca no Recife, nesta quarta-feira (21), visando iniciar o planejamento para a próxima temporada (Foto: Divulgação/Paysandu)

O Sport anunciou oficialmente seu novo executivo de futebol visando a temporada de 2017. Trata-se de Alexandre Faria, que estava no Paysandu e acumula passagens por clubes como: Bahia, Fluminense, Atlético-MG e Náutico. O dirigente esteve no Recife na terça-feira (20) e conversou com o presidente do Leão, Arnaldo Barros, e o vice, Gustavo Dubeux. Após o acerto, Faria voltou para Belém, para se despedir do Paysandu.

Garantindo conhecer bem o elenco do Sport, Alexandre Faria conversou com o site oficial do Leão: "Estou muito feliz com esse novo desafio. Conheço o clube e acompanhei vários jogos do Sport em 2016, o que me permite um bom nível de conhecimento do elenco. É um salto para a minha carreira, pois trabalharei no maior clube do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O centro de treinamento possui o que já de melhor para a preparação dos atletas e trabalharemos com determinação para termos muito sucesso em 2017", disse.

Alexandre é pós-graduado em Gestão de Negócios pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Bacharel em Ciência da Computação, pela PUC-MG. Em sua carreira, já chegou a atuar como coordenador de futebol e diretor de futebol. Ele tinha contrato com o Paysandu até o final de 2017 e de início hesitou em deixar o clube paraense por ter se adaptado bem a rotina de trabalho, porém, optou em se arriscar novamente na Série A do Campeonato Brasileiro.

De saída do Paysandu, o profissional disse o seguinte ao site oficial do papão: “Tenho uma grande admiração pela torcida e respeito pelos profissionais do clube. Estou saindo por ser uma grande oportunidade profissional na minha carreira. Agradeço de coração à diretoria do Paysandu e espero deixar as portas abertas", declarou. informou Alexandre Faria.

Alexandre Faria desembarca no Recife nesta quarta-feira (21) para iniciar, ao lado de Gustavo Dubeux, o planejamento para a próxima temporada.