Sport efetiva Daniel Paulista e confirma nova diretoria de futebol para 2017

Daniel comandou a equipe rubro-negra nas últimas rodadas do Brasileirão e evitou rebaixamento (Foto: Ney Gusmão/VAVEL Brasil)

O ano de 2016 ainda não terminou e o Sport definiu quem comandará a equipe em 2017! Trata-se de Daniel Paulista, que esteve de interino durante as últimas oito rodadas do Campeonato Brasileiro 2016 e que conseguiu evitar o descenso à Série B para a próxima temporada, além de uma vaga na Copa Sul-Americana.

Apesar do aproveitamento de 54,1% à frente do Leão, Daniel opta pela contratação de mais um preparador físico e dois assistentes técnicos. Sua apresentação oficial como treinador rubro-negro será nessa terça-feira (27) junto ao executivo de futebol Alexandre Faria, contratado para a vaga de André Zanotta, que deixou o clube.

A decisão por dar continuidade no trabalho do profissional veio após o insucesso com alguns nomes, como Ney Franco e Adilson Batista. Para o vice-presidente de futebol, Gustavo Dubeux, a escolha foi visando o trabalho mais suscetível para o próximo ano: "Nós conversamos com vários nomes e Daniel teve a preferência de toda a diretoria. Ele já tem muita personalidade e mostrou-se bastante preparado. Temos plena consciência e convicção de que ele pode fazer um grande trabalho no Sport, pois é o melhor nome nesse momento", garantiu o dirigente.

Gustavo Dubeux vai encabeçar departamento de futebol rubro-negro em 2017 (Foto: Divulgação/Sport)

Dubeux, inclusive, vai encabeçar o departamento de futebol. Junto ao ex-presidente leonino, estão Augusto Carreras, Aluísio Maluf e Rodrigo Barros, bem como Alexandre. Como já diz o nome da chapa vencedora da última eleição, "Avança Sport", o intuito na nova diretoria é reunir o máximo de força, conhecimento e renovação.

"Augusto Carreras tem amplo conhecimento de futebol e já trabalhou no Sport, além de um grande colaborador. Aluísio já vinha trabalhando no clube e sua participação é muito importante por conhecer tudo, até mesmo o plantel atual. Dentro do nosso planejamento de renovação, teremos Rodrigo Barros. Ele já tinha uma função vinculada ao jurídico, mas será importante estar ainda mais próximo do futebol", detalhou.