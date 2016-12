Técnico Daniel Paulista e executivo Alexandre Faria são apresentados oficialmente no Sport

Em coletiva conjunta, comandante e executivo traçam planejamento para próxima temporada (Foto: Williams Aguiar/Sport)

A reformulação no Sport, após um 2016 improdutivo e irregular, vem dando sequência nesse fim de ano. Apesar de não oficializar nenhum reforço, o Leão já mostra indícios de renovação ao efetivar o técnico Daniel Paulista e reformular por completo toda a diretoria de futebol para a próxima temporada.

Na manhã desta terça-feira (27), o comandante foi apresentado para o cargo de maneira definitiva, pois esteve à frente da equipe nas últimas oito rodadas do Campeonato Brasileiro 2016. Durante esse período no Leão, Daniel evitou rebaixamento à Segundona e, de quebra, alcançou uma das vagas na Copa Sul-Americana 2017. Motivado com o acerto, o ex-volante leonino destacou a reformulação no elenco para tentar ser campeão.

"Estou muito feliz com a efetivação e era meu desejo permanecer. Já estamos conversando integradamente e o elenco vai sofrer mudanças. Vamos definir quem vai sair e quem vai chegar, principalmente através de uma boa análise. Tentaremos integrar novatos com remanescentes, que serão maioria em 2017. Vamos mirar títulos nas competições a serem disputadas, pois são importantes", disse, assegurando também a importância das categorias de base, quem vai observar durante toda a primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Estreia de Daniel como interino foi em 2015 na derrota para o Vasco (Foto: Williams Aguiar/Sport)

"A responsabilidade, assumida há dois meses, se mantém à mesma de agora. Vamos precisar trabalhar do mesmo jeito, mas agora com maior planejamento. Independente de quais sejam os jogadores, o Sport que vaiestar em campo. Tentaremos conquistar os títulos do mesmo jeito e usaremos mais a base, já que é o futuro do clube está em jogo e é isso quem vai definir as coisas", completou.

Oficializado na semana passada como novo executivo de futebol dos pernambucanos, Alexandre Faria também apresentou suas ideias. O departamento, composto ainda por Augusto Carreras, Rodrigo Barros e Aluísio Maluf, terá trabalho integrado entre as partes e liderado pelo vice-presidente Gustavo Dubeux. Para Alexandre, a necessidade para o clube é manter as características do grupo nas contratações.

"É uma honra trabalhar no Sport. A diretoria me passou alguns nomes já prospectados e eu também indiquei outros. Vamos nos reunir e já ir tentando dar início aos reforços, já que é de fundamental importância definir logo os reforços. É um time vibrante e que tentaremos manter as características", afirmou Farias, que foi completado por Dubeux, ao analisar a situação financeira.

Alexandre terá trabalho integrado com toda a diretoria de futebol e alinhada a Daniel (Foto: Williams Aguiar/Sport)

"O orçamento será reduzido no futebol, uma vez que a cota televisiva é reduzida a cada ano e vai chegar a 30%. Teremos de ser cirúrgicos nas contratações e evitaremos repetir os erros desse ano. Alexandre tem o network com outros clubes e precisa ter o respaldo também de Daniel e da diretoria. É sua função, mesmo com trabalho integrado", garantiu Gustavo.