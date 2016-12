Presidente eleito, Arnaldo Barros descarta saída de Rithely: "Não recebemos propostas"

Discurso dos profissionais é para manter um projeto a longo prazo no Leão (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Uma temporada que tinha de tudo para ser positiva e quase terminou da pior maneira possível foi salva no último instante. Assim foi o 2016 do Sport. Com boa expectativa para fazer um ano avassalador, o Leão acabou sucumbindo e brigando contra o rebaixamento da 1ª à última rodada do Campeonato Brasileiro.

Foi justo na 38ª, ao superar o Figueirense, que a equipe conseguiu se safar do descenso. De quebra, conquistou uma das vagas na Copa Sul-Americana 2017, chegando ao continental pela quinta vez consecutiva. A permanência na elite futebol do nacional, por onde está desde 2014, vem fazendo com que a base titular sofra reformulações a cada ano.

Ciente da necessidade de requalificar o time, mas com importância em manter atletas considerados importantes, o presidente eleito Arnaldo Barros descartou negociação com alguns, por conta de especulações e a cobiça dos adversários. Segundo o atual vice de futebol, comprar boa parte dos direitos federativos dos jogadores dá mais garantia de seguir com o elenco.

"Trabalhamos com sigilo e calma, mas existem muitos factoides e isso é normal. São talentos e foram destaques no último campeonato, logo existe a cobiça. Até o momento, não recebemos propostas pela saída de ninguém, porém nenhum jogador é inegociável. Todos os clubes já adquirem bons valores, mas cada um prioriza do seu jeito. Optamos por comprar os direitos federativos de alguns, já que estávamos bem saneados", disse Arnaldo.

Lateral-direito Samuel Xavier foi um dos que estendeu vínculo com o Leão (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Um dos que estão garantidos no escrete leonino para 2017 é o lateral-direito Samuel Xavier, pois prolongou contrato até o fim de 2019. Já nomes como o de Apodi, Paulo Roberto, Gabriel Xavier, Edmilson, Ruiz e Vinícius Araújo, que tiveram oportunidades de atuar frequentemente neste ano, não vão renovar os vínculos, já que encerram no próximo sábado (31) e não fazem parte dos planos da diretoria.

Tentando evitar o clima de ansiedade na torcida, Gustavo Dubeux usa as contratações como prioridade no primeiro semestre, uma vez que a maioria das competições serão disputadas. De acordo com o novo vice de futebol rubro-negro, se definiu que vão ser montados elencos para alternar ao longo da temporada, minimizando um possível desgaste ao final do próximo ano.

"Vamos nos reunir o mais rápido possível para poder detalhar todas as contratações e correr contra o tempo. Sentimos o mesmo que a nossa torcida para saber dos reforços, contudo teremos que ter o máximo de cautela para esses atletas e sermos ávidos. Conversamos com Daniel e vamos tentar ter pelo menos dois times, para evitar desgaste ao fim do ano", analisou Dubeux.