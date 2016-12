Com boas revelações, Sport vai usar time júnior no Campeonato Pernambucano 2017

Novo vice de futebol, Dubeux ressalta uso da base para poupar time principal (Foto: Williams Aguiar/Sport)

A renovação no futebol, tal qual em qualquer área, já é normal. Muitos dos clubes optam por promover jovens valores e mesclar com os mais experientes, visando valorizar o futuro. Com o intuito de fortalecer seu elenco, o Sport vai se reforçar com atletas oriundos das categorias de base por conta da boa utilização no profissional nos últimos anos.

O maior êxito foi com o atacante Joelinton, que chegou ao principal em 2014 após se destacar na Copa São Paulo de Futebol Júnior no mesmo ano. No meio de 2015, devido à boa fase, o centroavante foi negociado com o Hoffenheim-ALE e rendeu bom retorno ao Leão. Outros nomes, como os dos volantes Neto Moura e Ronaldo, o meia Everton Felipe e o lateral-esquerdo Renê, já estão integrados com maior regularidade ao grupo que disputou os torneios mais importantes.

Nesta temporada, inclusive, os leoninos alcançaram a maior glória com as promessas. O time foi campeão de todas competições estaduais em disputa, desde o Sub-13 ao Sub-20; o Sub-17 foi vice-campeão da Copa do Brasil para o Corinthians, enquanto que o mesmo Sub-20 chegou às semifinais no certame do seu escalão. Esse sucesso fez com que o vice de futebol eleito, Gustavo Dubeux, abrisse espaço aos meninos para a participação no Campeonato Pernambucano 2017.

Time Sub-15 leonino foi campeão invicto: sete vitórias em sete jogos (Foto: Williams Aguiar/Sport)

"Precisamos fazer com que nossos meninos da base sejam observados no profissional, já que eles foram campeões estaduais nas respectivas categorias. Vamos priorizar colocar a base durante o Pernambucano e, principalmente, em longas viagens, porém levando-o a sério tal qual a Copa do Nordeste. Prioridade é focar no Sub-17 e Sub-20, por estarem mais próximos de estourar", detalhou Dubeux.

Técnico rubro-negro, Daniel Paulista agradece ao bom convívio com o plantel, que foi essencial na permanência após evitar o rebaixamento à Série B. Com jovialidade também entre os treinadores, o ex-volante de 2008 do escrete da Praça da Bandeira aposta na valorização das novas peças no cenário, além de reforços pontuais à equipe.

"Fico feliz pelo reconhecimento dos atletas, mesmo com o trabalho em questão sendo coletivo. Temos que seguir com o trabalho, ainda que venham novos atletas. Tendência é de que novos treinadores também surjam no mercado e eu, por estar no meio, tenho que aproveitar bem a oportunidade cedida. É importante também para o futebol ter novos valores e valorizar os novatos", afirmou Daniel.

Com maior número de convocações às seleções de base, zagueiro Adryelson é um dos integrados ao profissional (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Responsável pela ótima - e melhor da história - campanha na Copinha deste ano, por igualar recorde de 19 anos atrás, Daniel Neri aprova a adaptação dos jogadores. O comandante enaltece toda a experiência adquirida por estes durante o período e o conhecimento passado aos outros companheiros, pois vem fortalecendo o conjunto.

"Esse contato com o profissional faz eles ganharem mais experiência e, além disso, quando sobem e depois voltam para a base, eles passam o conhecimento para os outros companheiros. Feito de forma correta, o intercâmbio constante fortalece todo o grupo e tornando-o ainda mais encorpado", declarou o treinador.

A estreia na Copa SP de 2017 está marcada para o dia 3 de janeiro, em Cravinhos, contra o Batatais. Embarque da delegação será somente na véspera e a preparação vai ser com treinos diários no CT José Médicis. Visando repetir - ou até mesmo superar - a dose desta temporada, são realizados treinos diários e amistosos preparatórios, acumulando um saldo positivo de cinco vitórias e um empate.