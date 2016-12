Sport busca Atlético Nacional para Taça Ariano Suassuna e prioriza reforços no primeiro semestre

Sport levou a melhor sobre o Argentinos Juniors na edição de 2016 (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Nesses últimos dois anos, o Sport tem aberto a temporada disputando a Taça Ariano Suassuna, em homenagem ao romancista e dramaturgo paraibano radicado em Pernambuco falecido no meio de 2014. Criador do torneio e bicampeão, o Leão ainda não definiu quem será seu rival em 2017, uma vez que derrotou o Nacional-URU na estreia em 2015 e o Argentinos Juniors em 2016.

Campeão da Libertadores e vice da Sul Americana este ano, o Atlético Nacional encantou o Brasil e o mundo depois de ter homenageado a Chapecoense, que ficou com o título da Sula após o fatídico acidente. Foi justamente esse carinho mostrado pelos colombianos que fez com que os dirigentes leoninos o buscassem, mas espera ainda a definição, segundo Arnaldo Barros.

"O Atlético Nacional está sendo cogitado para a disputa da Taça Ariano Suassuna e apenas aguardamos a resposta deles. Estão passando pelo processo de mudança de treinador e isso está atrasando um pouco na definição do adversário. Temos um plano B sim e a taça será realizada, conforme foi nessas últimas duas temporadas", disse o presidente do rubro-negro, que fala da importância de montar um plantel qualificado no próximo ano, citando a promoção nos ingressos nas rodadas finais do Brasileirão como ponto negativo para a receita.

Leão foi campeão em 2015 ao vencer o Nacional-URU na Arena de Pernambuco (Foto: Divulgação/FPF-PE)

“Torcedor quer um elenco caro, mas pleiteia um ingresso mais barato, o que deixa uma equação sem solução. Precisamos pensar em novas possibilidades para manter a receita bem e teremos que manter nosso nível de investimento com o que já possuímos. Não posso garantir que essa prática seja mantida, porém nós tentaremos fazer melhor para os sócios, pois o Sport é uma instituição sem fins lucrativos”, completou.

Consciente da responsabilidade de fazer um bom planejamento, o vice de futebol eleito Gustavo Dubeux define como prioridade montar um elenco para o ano logo no primeiro semestre. Para Gustavo, garantir a base antes do início do Brasileirão é importante, dando os ajustes que venham a ser necessários e evitar desgaste do meio para o fim do ano, mirando oito contratações para esse começo de janeiro.

“O clube vai precisar iniciar o seu planejamento com o plantel ainda no primeiro semestre. No segundo corremos maior risco, pois todas essas competições iniciam ainda durante o primeiro. Antes do Brasileiro, por exemplo, podemos dar alguns ajustes, mas a prioridade é iniciar ainda no começo da temporada. Esperamos contratar ao menos oito novos jogadores, a depender de como esteja o mercado”, assegurou Dubeux.