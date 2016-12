Sport anuncia chegada de ex-lateral Dutra para integrar comissão técnica

Foto: Marcelo Hernadez/Getty Images

O Sport continua sem confirmar nenhum nome de jogador para o início da próxima temporada, mas nessa sexta-feira (30) os torcedores leoninos ficaram sabendo do retorno de um importante nome na história do clube. Trata-se do ex-lateral-esquerdo Dutra, campeão da Copa do Brasil de 2008. O ex-jogador retorna ao Leão agora com a função de ser o auxiliar-técnico de Daniel Paulista, seu companheiro de equipe na passagem vitória pela Ilha do Retiro.

Dutra fará a função que vinha sendo desempenhada por Daniel Paulista até sua efetivação no final deste ano. Assim, ele ficará como auxiliar-técnico dois, sendo responsável por trabalhar com jogadores poucos utilizados durante os jogos da temporada. A principal assistente-técnico do clube continua sendo Thiago Duarte, que também acumula o cargo de analista de desempenho. A comissão técnica do Leão ainda ganhou o reforço do preparador físico Ricardo Henriques. Ele esteve no escrete pernambucano neste ano, quando chegou junto com técnico Oswaldo de Oliveira, saindo após a transferência do mesmo para o Corinthians.

Aos 43 anos, o maranhense Dutra fará parte de uma comissão técnica pela primeira vez. Como jogador teve uma carreira de destaque, principalmente no Sport, em que atuou por 240 partidas e obteve cinco títulos. Sendo eles, o da Copa do Brasil de 2008 e do Campeonato Pernambucano de 2007, 2008, 2009 e 2010. Pelo clube pernambucano, se despediu em 2011, quando foi para o rival Santa Cruz e também venceu o estadual, mas não demorou muito para ir vestir a camisa do Yokohama Marino, do Japão, em que passou três temporadas e encerrou a carreira.

O executivo de futebol do Sport, Alexandre Faria, elogiou a chegada de Dutra para reforçar a comissão técnica e revelou que a contratação do ex-lateral-esquerdo teve total apoio do técnico Daniel Paulista. Alexandre acredita que o ex-jogador terá um papel fundamental no elo entre o elenco profissional e as categorias de base do Leão.

“O Dutra é um profissional que tem uma história maravilhosa. Ele chega para ser nosso auxiliar permanente. Além disso, seu nome foi discutido e aprovado por Daniel Paulista, como também por toda direção de futebol. É uma pessoa de muito caráter e conhecimento de futebol. Tenho certeza de que ajudará muito no dia a dia, como também, por exemplo, no elo entre a comissão técnica e as categorias de base”, comentou o executivo leonino.

Vale ressaltar, que o ex-jogador vai encontrar, além de Daniel, seus ex-companheiros de clube Magrão e Durval, que ainda estão atuando pelo clube rubro-negro e são os únicos remanescentes da campanha vitoriosa da Copa do Brasil de 2008. Dutra, juntamente com o goleiro Magrão e o zagueiro Durval ainda participaram da Libertadores de 2009 pelo Leão da Praça da Bandeira.

Com relação ao preparador físico Ricardo Henriques, o executivo de futebol do Leão, Alexandre Faria, destacou sua qualidade e revelou que o contrato será válido até o final da próxima temporada. A chegada de Ricardo também foi uma indicação do técnico rubro-negro Daniel Paulista.

“Ricardo Henriques é um profissional com passagens pelos maiores clubes do Brasil. É um preparador físico muito renomado no mercado. Foi o Daniel Paulista quem fez a indicação e prontamente nós acatamos o pedido”, encerrou.