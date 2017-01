Apesar de ano abaixo do esperado, Sport mantém base titular para 2017

Rodney pediu para sair, mas diretoria ainda não resolveu a situação do meia-atacante (Foto: Williams Aguiar/Sport Club do Recife)

Apesar do Sport não ter conquistado nenhum título no ano que se passou e ter lutado até a última rodada contra o rebaixamento na Séria A do Campeonato Brasileiro, a ideia inicial da diretoria rubro-negra é manter a maior parte da base titular para o ano que se inicia. Tanto é, que apenas dois jogadores dos considerados onze titulares não irão permanecer para 2017. São eles o lateral-esquerdo costa-riquenho Rodney Wallace e o atacante colombiano Luís Carlos Ruiz.

O primeiro não deverá ficar devido a falta de adaptação de sua família a cidade pernambucana, fazendo com que sua esposa e filha retornassem aos Estados Unidos antes mesmo do fim do contrato do costa-riquenho, sendo assim inviável sua permanência, mas a diretoria ainda não resolveu a situação, liberando o mesmo apenas mediante pagamento da multa rescisória. Já o segundo, deverá retornar ao Atlético Nacional-COL por questão de ter em 2016, custo benefício abaixo do esperado.

Meia Gabriel Xavier não rendeu o que a torcida esperava. (Foto: Williams Aguiar/Sport Club do Recife)

Além desses dois jogadores, alguns reservas também não permanecerão no clube: O goleiro Luiz Carlos, o zagueiro Luís Gustavo, o lateral Apodi (deverá fechar com a Chapecoense), os volantes Paulo Roberto e Rodrigo Mancha, o meia Gabriel Xavier (já fechado com o Vitória) e os atacantes Vinícius Araújo e Edmilson. O atacante Túlio de Melo, também não deve ficar, mas por ter contrato em vigência, ainda negocia uma rescisão amigável. Uma permanência que não era cogitada e que aconteceu, foi do lateral-esquerdo Mansur, que veio emprestado pelo Atlético-MG e pouco atuou no tempo em que esteve em Recife.

Com essas mudanças, o atual elenco do Sport fica assim:



Goleiros: Magrão, Agenor e Lucas;

Zagueiros: Durval, Matheus Ferraz, Ronaldo Alves, Oswaldo e Henríquez;

Laterais: Mansur, Apodi, Renê e Samuel Xavier (pretendido pelo Palmeiras);

Volantes: Neto Moura, Rithely e Ronaldo;

Meias: Diego Souza (renovou contrato até 2018), Everton Felipe e Fábio;

Atacantes: Rogério, Lenis e Túlio de Melo.