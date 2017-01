Atlético Nacional recusa e Sport busca adversário para Taça Ariano Suassuna

Google Plus

Leão encarou e venceu o Argentinos Juniors na edição de 2016 (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Há dois anos que o Sport inicia a temporada, de maneira oficial, com a disputa da Taça Ariano Suassuna, certame em homenagem ao poeta, paraibano de nascimento e radicado em Pernambuco falecido no meio de 2014. Nas edições anteriores, o Leão encarou e superou o Nacional-URU e o Argentinos Juniors, em partidas na Arena de Pernambuco e na Ilha do Retiro, respectivamente.

Para 2017, entretanto, o adversário ainda não está definido. Primeira opção foi o Atlético Nacional, campeão da última Libertadores e vice na Copa Sul-Americana, mas que não conseguiu encaixar uma viagem ao Brasil no início deste ano. A escolha se deu após toda a cordialidade mostrada pelo time colombiano com a Chapecoense, depois do trágico acidente antes da final da Sula.

Por meio de nota divulgada pela assessoria de imprensa, os dirigentes leoninos lamentam o declínio do Verdolaga, contudo esperam definir a equipe para o torneio-amistoso até o final desta semana: "Sabendo da possibilidade de dificuldade de agendas, abrimos algumas frentes para convidar e negociar. De fato, o Atlético já sinalizou que não conseguiria participar por não ter agenda, porém seguimos avançando com outras possibilidades e esperamos ter a conclusão ainda esta semana", disse.

Presidente do Lanús, atual campeão argentino, deixa possibilidade em aberto (Foto: Divulgação/Lanús)

Uma outra possibilidade e essa mais próxima de ser certeza é o Lanús. Campeão argentino em 2016, o Granate deve vir ao Recife para o jogo, que está previsto para ocorrer no dia 22 de janeiro. Anteriormente, o clube havia sido sondado para realizar um amistoso diante do Náutico, porém a antecipação na estreia do Timbu na Copa do Nordeste causou um conflito de datas.

Sem estender muito, o presidente do escrete de Buenos Aires apenas diz que a resposta sai até esta sexta-feira (6), justo o prazo previsto dos rubro-negros. Ao contrário do Atlético, o rival da Chape já na fase de grupos se reapresenta já na próxima segunda-feira (9) e vai iniciar sua pré-temporada no dia 13, em Pinamar, na província de Buenos Aires, a maior em área.

Ainda assim, o convite aos argentinos não foi oficializado por parte dos pernambucanos. Nenhuma das tratativas teve confirmação, já que há a chance de criar uma expectativa desnecessária na torcida. Certo é ter o rival garantido duas semanas antes da realização do embate, mesmo sem ter data assegurada.