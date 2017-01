Em jogo movimentado, Sport é superado pelo Batatais-SP nos minutos finais

No início da tarde desta terça-feira (03), no estádio J.D. Martins, em Cravinhos, São Paulo, o Sport enfrentou o Batatais-SP em busca da vitória na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2017. No entanto, os rubro-negros foram surpreendidos e acabaram sendo derrotados por 3 a 2, mesmo abrindo o placar. O gol do triunfo da equipe paulista aconteceu já aos 45 minutos da etapa final, para tristeza dos leoninos.

A partida marcou a estreia do município de Cravinhos como uma das 30 sedes escolhidas para disputa da Copa São Paulo Junior 2017, algo até então inédito, por isso uma grande estrutura foi montada no estádio J.D. Martins, que tem capacidade prevista para receber 2000 pessoas.

Com a derrota desta tarde, o Leão da Praça da Bandeira ficou na terceira colocação do grupo 8, que é liderado pelo Batatais-SP, já que o Comercial-SP venceu o Rio Claro-SP pelo placar mínimo, no outro jogo da chave. Os leoninos, agora, ficam pressionados para vencer os dois próximos confrontos, visando obter uma vaga na segunda fase da competição, enquanto os dois vencedores ganharam uma certa tranquilidade.

A segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior será realizada na próxima quinta-feira (5). O Sport terá um confronto diante do Rio Claro-SP, às 16h00 (horário de Brasília), enquanto o Batatais-SP vai duelar com o Comercial-SP, às 14h00 (horário de Brasília). As duas partidas serão realizadas no estádio J.D. Martins, em Cravinhos, São Paulo.

Na partida, não demorou para o placar ser inaugurado. O primeiro tento aconteceu logo aos 12 minutos do primeiro tempo, quando o Sport saiu na frente do marcador com um gol contra de Igor Honorato. O Batatais não demorou a reagir e dez minutos após o gol leonino, Murilo deixou tudo igual. O time paulista foi ganhando o campo e pressionando os leoninos, assim, chegou a virada ainda aos 42 minutos, com Igor Honorato, dessa vez a favor de sua equipe. Ao fim do primeiro tempo, a vitória parcial era da equipe anfitriã.

A etapa final começou com uma grande pressão do Sport, que buscava o empate a todo custo, mas isso só veio acontecer aos 20 minutos. Índio aproveitou cruzamento e mandou para o fundo das redes, de cabeça. Ambas as equipes tiveram chances de dar números finais à partida, mas sem sucesso. O jogo se encaminhava para terminar empatado, quando Vitor, aos 45 minutos do segundo tempo marcou para o time da casa e sacramentou a derrota da equipe pernambucana na estreia da Copinha. Assim o confronto foi finalizado no 3 a 2 para os paulistas.