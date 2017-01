Ex-lateral, Dutra aprova nova parceria com Daniel Paulista no Sport

Google Plus

Foto: Alexandre Guzanshe/Foto Arena/Latin Content/Getty Images

Na última sexta-feira (30), o Sport anunciou um reforço para a comissão técnica. O ex-lateral esquerdo Dutra, que se aposentou dos gramados em 2014, quando atuava pelo Yokohama F. Marinos, do Japão, agora irá trabalhar com Daniel Paulista na temporada 2017.

Segundo a nota oficial do clube pernambucano, a indicação do ex-jogador para o cargo veio do próprio Daniel, que destacou o carinho pelo Sport, a experiência e a sua raça como essenciais para essa escolha.

"Eu e Daniel nunca deixamos de nos falar. Quando ele fez o convite, me senti desafiado a dar o meu melhor para o Sport. É um desafio não só para mim, mas para ele também, que está em uma função de grande responsabilidade à frente de um time profissional. Espero ajudá-lo a crescer no Clube e também auxiliar a equipe e os jovens que estão chegando", afirmou Dutra sobre as expectativas para esse trabalho.

Além de trabalhar com o time profissional, Dutra ficará responsável por observar os talentos da categoria de base para que sejam levados ao time principal. "Quando os jogadores estão se desenvolvendo, é preciso procurar corrigir os defeitos e criar um atleta melhor e autoconfiante. Muitos desistem na fase de transição para o profissional por não ter uma pessoa para orientar e sei que Daniel fez muito bem esse papel quando estava como auxiliar. Quero manter a mesma dedicação e orientar com o que aprendi dentro do gramado", finalizou.

Além de Daniel Paulista, Durval e Magrão também estão entre os ex-companheiros de Dutra que trabalham no Sport atualmente. Dutra possui mais de 200 partidas com a camisa da equipe pernambucana e colecionou títulos durante sua passagem, que durou de 2007 a 2011. Pelo Leão da Ilha, o ex-lateral esquerdo conquistou quatro estaduais (2007, 2008, 2009 e 2010), além da Copa do Brasil de 2008.