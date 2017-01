Sport e Comercial-SP disputam vaga à próxima fase da Copinha

Foto: Williams Aguiar/Sport Club do Recife

O Estádio Bela Vista, em Cravinhos, é o local da decisão do grupo 8 da Copinha. O Sport de Recife decide sua permanência na competição contra o Comercial de Ribeirão Preto neste sábado (7), pela terceira rodada do torneio. A partida será disputada às 16h do horário brasileiro de verão.

O Sport se recuperou e venceu o Rio Claro pelo placar de 2x1. O Rubro-negro, com a vitória, empatou em pontos com o Comercial. A equipe de Ribeirão Preto, no entanto perdeu na última rodada para o líder do grupo 8, o Batatais-SP. O empate classifica o Sport, pois tem melhor saldo de gol.

Dificuldades previstas antes do torneio se concretizam

Antes do início da competição, o técnico português do Sport, Daniel Nery, já previa grande dificuldade no grupo. "Enfrentar um clube que não tem tanto nome no cenário nacional , às vezes, é enganador. Futebol é 11 contra 11. Ser time grande não garante nada."

A equipe pernambucana caiu em um grupo com três paulistas, sendo apenas um deles com reconhecimento nacional. O Comercial de Ribeirão Preto é um dos principais times do interior de São Paulo e já revelou bons jogadores ao futebol brasileiro, como o ex-goleiro Emerson Leão. O Rio Claro e o Batatais, contudo, são equipes sem força no futebol profissional e sem muita relevância nas categorias de base.

Batatais é a surpresa do grupo e está próximo de se classificar na liderança

A equipe da pequena cidade do interior paulista vem mostrando que não veio a passeio para Copinha. Venceu o favorito Sport, logo na estréia, por 3x2. Na segunda rodada teve uma vitória tranquila contra o Comercial e, com isso, garantiu sua classificação à próxima fase da Copinha.

O Batatais terminará na liderança vencendo ou empatando contra o Rio Claro. Até mesmo uma derrota garante o Fantasma da Mogiana, como o time é conhecido pelos torcedores, na primeira colocação do grupo 8. Desde que o Sport não tire os três gols de saldo que separam as duas equipes.