Sport confirma The Strongest como adversário na Taça Ariano Suassuna

Durval e Magrão indo receber a Taça em homenagem ao escritor Ariano Suassuna, em 2015 Foto: Williams Aguiar / Sport Club do Recife

Pelo terceiro ano consecutivo, a Taça Ariano Suassuna abre a temporada rubro-negra, e dessa vez, o adversário é o Club The Strongest, atual campeão boliviano.

Mais conhecido como The Strongest, fundado em 1908, é a agremiação futebolística mais antiga em atividade no país. Sendo o único time que jogou continuamente a primeira divisão boliviana por mais de um século. Segundo maior campeão nacional da Bolívia, a equipe soma 22 títulos e sempre está presente na Libertadores.

Nas duas edições do torneio, quem levou a melhor foi o Sport. Em 2014, o rubro-negro venceu o Nacional-URU, por 2 a 1, com gols de Samuel e Danilo, na Arena de Pernambuco. Em 2015, na Ilha do Retiro, a vitória foi por 2 a 0, com gols de Everton Felipe e Túlio de Melo.

A partida fará o Sport reencontrar um velho conhecido: o volante Chumacero. O jogador chegou ao Recife em 2013 como uma das principais contratações da temporada, porém, o atleta só entrou em campo oito vezes e em nenhuma delas conseguiu encantar, o que acarretou em sua devolução para o The Strongest.

O governo do Estado procurou o Sport para que a partida festiva fosse mandada no estádio em São Lourenço da Mata, repetindo 2015. O The Strongest emitiu em suas redes sociais que a partida acontecerá na Arena, porém o Sport ainda não confirmou o local.