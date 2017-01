Após recusar várias propostas, Rithely renova com Sport até 2022

Saída do volante foi muito especulada, mas ele permanece (Foto: Williams Aguiar / Sport Club do Recife)

A coletiva convocada por Rithely semana passada para essa segunda (9) no Sport gerou grande expectativas na torcida rubro-negra. Não era pra menos, o jogador tinha propostas de grandes clubes do futebol brasileiro e todos esperavam um desfecho, mesmo que não fosse favorável.

Mas o volante, um dos destaques da equipe pernambucana nos últimos anos, descartou qualquer possibilidade de saída, pelo menos no atual momento. O jogador anunciou não só a renovação com a equipe até 2022, como a compra dos 50% restantes dos seus direitos econômicos por parte do clube. Rithely, ainda declarou que busca títulos no Leão da Ilha: "Quero conquistar mais que pernambucano e Copa do Nordeste"

Na manhã dessa sexta, Rithely também admitiu que pensou em sair, contanto que fosse bom pros dois lados: "Não vou mentir, a proposta que chegou do Corinthians, do Atlético-MG, do Inter e de outros clubes foram muito boas. Para mim em si, pro Rithely, proposta sensacional, só que pro clube não tava sendo uma coisa boa. Por isso sempre falei desde o início, se for bom para uma parte e ruim para outra, não vou fazer negócio"

Samuel não deve ir para o Palmeiras. (Foto: Williams Aguiar / Sport Club do Recife)

Rithely tem 25 anos, é volante, natural de Imperatriz-MA e veio da base do Goiás. Está há pouco mais de 5 anos no Sport, tendo feito 270 jogos com a camisa leonina. Apesar de ter sido contestado no ínicio, hoje é um dos pilares do elenco rubro-negro. Se cumprir todo o seu contrato, provavelmente será um dos jogadores que mais atuaram pelo clube.

Contratações

Após a coletiva de Rithely, quem veio aos microfones para dar informações foi o executivo de futebol, Alexandre Faria. Na entrevista, declarou que o Sport pretende trazer cerca de 5 jogadores para reforçar o elenco. Além disso, destacou que a negociação por Samuel Xavier, antes encaminhada com o Palmeiras, não acontecerá. Renê também é mais um que permanecerá, segundo Faria.