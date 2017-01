No retorno de Durval e Renê, Marquinhos inicia testes físicos no Sport

Foto: Williams Aguiar/Sport

O Sport chegou ao segundo dia de trabalho visando a temporada 2017 nesta terça-feira (10). Os leoninos continuam sem tocar na bola para fazer as atividades, mas nem por isso deixaram de ter novidades. Chegando por empréstimo junto ao Internacional, o atacante Marquinhos apareceu pela primeira vez no gramado do CT José de Andrade Médicis, em que acabou dando início aos trabalhos físicos. Dos atletas ausentes, apenas o zagueiro Durval e o lateral-esquerdo Renê estiveram presentes, mas fazendo exames médicos.

Com o retorno de Durval e Renê, restam agora mais três atletas se reapresentarem no rubro-negro pernambucano. Os ausentes são o goleiro Magrão e os meia-atacante Diego Souza e Rodney Wallace. A diretoria rubro-negra vai esperar até a sexta-feira (13) pela chegada dos três. No entanto, grande problema mesmo é o meia-atacante costarriquenho, que pediu desligamento do clube e ainda não teve sua situação definida. Os leoninos vão respeitar o prazo dado aos demais jogadores para, então, procurar uma solução para o caso.

Em caso de Rodney Wallace não se apresentar, os rubro-negros devem levar o caso para justiça, com possibilidades de chegar até à esfera internacional, inclusive na Fifa, mas isso será resolvido apenas pelo departamento jurídico do clube, que busca o ressarcimento de cerca de R$ 680 mil investido em sua contratação na temporada passada, quando estava no futebol português. O atleta tem o desejo de retornar aos Estados Unidos, país em que teve ótimo desempenho na Major League Soccer (MLS) por conta de adaptação.

Curiosamente, os leoninos ainda não anunciaram nenhum jogador para a temporada, mesmo com Marquinhos já trabalhando com o atual elenco. O jogador, vinculado ao Internacional ainda não assinou o contrato e só terá seu nome oficializado após finalizar os tramites burocráticos. Quanto a chegada de caras novas, a próxima deverá ser a do lateral-direito Raul Prata, que já se desvinculou do Botafogo-SP.

Apesar de pertencer ao Botafogo-SP, o lateral-direito Raul Prata é marcado mesmo pelas passagens no Luverdense, clube que defendeu até o final da última Série B do Campeonato Brasileiro. Aos 29 anos, o jogador chegará ao Leão nos próximos dias para passar pelos exames médicos e, então, assinar o contrato para só assim ser confirmado. O clube ainda espera, vale salientar, contratar mais jogadores, principalmente, para o setor de ataque, uma vez que optou por não seguir com os atacantes Ruiz, Túlio de Melo, Edmilson e Vinícius Araújo por conta do baixo rendimento.

Os leoninos vão continuar trabalhando no Centro de Treinamentos do clube nas próximas semanas, já nesta quarta-feira (11) é provável que aconteça a primeira movimentação com bola, tirando os jogadores da rotina de apenas fazerem testes físicos e fisiológicos. Vale pontuar, que a partir do sábado (14) os atletas rubro-negros vão entrar em regime de concentração.