Mais eficiente, Sport vence e elimina Palmeiras com gol de Wallace

A segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior marcou o confronto entre Sport e Palmeiras, nesta terça-feira (10), na Arena da Fonte em Araraquara. O Leão veio do grupo 8, onde ficou na segunda colocação atrás do Batatais, enquanto o Porco foi líder do grupo 7, na frente da Ferroviária. Mesmo tentando, o time paulista acabou saindo derrotado por 1 a 0.

Para a partida, os técnicos Daniel Neri (Sport) e João Burse (Palmeiras), procuraram manter a base titular das equipes, com apenas uma mudança na equipe pernambucana: a volta do zagueiro Adryelson, depois de suspensão cumprida contra o Comercial, ainda na fase de grupos. Em jogo equilibrado e que contou com gol solitário de Wallace, o time leonino se classificou e encara agora o Batatais, em duelo que deve acontecer na próxima quinta-feira.

Primeiro tempo com alta voltagem

O jogo começou quente, com as duas equipes buscando o ataque e explorando a velocidade de seus pontas. O Sport chegava com Bala, enquanto o Verdão tinha suas investidas com Kauê. Aos 9 minutos do primeiro tempo, a primeira chance. Após cruzamento de Evandro e falha da zaga palmeirense, Bala driblou e ficou cara a cara com o goleiro Daniel, que defendeu com facilidade após chute fraco. Logo depois, a resposta do Palmeiras foi com Cadina, que chutou de fora da área por cima.

Aos 27' e 29', outras duas grandes chances perdidas pelo Palmeiras. Juninho e Léo Passos, de frente pro gol, chutaram por cima. Antes do primeiro tempo acabar, Índio ainda perdeu grande oportunidade em lance que foi espalmado pelo goleiro palmeirense. Apesar das muitas chances, o primeiro tempo terminou sem gols.

Sport aproveita gol marcado no ínicio e decreta classificação

No segundo tempo, o time rubro-negro voltou com tudo e, após chute rebatido na área, a bola sobrou na pequena área pra Wallace, que aos 3 minutos só empurrou para a rede, abrindo o placar no interior paulista. Aproveitando o embalo, o Sport continuou atacando com Wallace e James Dean, que perderam a chance de ampliar o placar.

Já aos 11', o Palmeiras respondeu com cabeçada de Léo Passos para grande defesa de Lucas. A partir deste momento, o porco começou a pressionar, principalmente depois de substituições feitas por Burse que colocou o time mais para frente, enquanto o Sport respondia em contra-ataques perigosos. No último lance da partida, o time rubro-negro ainda perdeu pênalti com Araçoiaba, mas nada mudou o resultado final, 1x0 e classificação rubro-negra.