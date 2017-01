Sport acerta com Leandro Pereira e aguarda Sporting para desfecho positivo com André

Foto: César Greco/Ag. Palmeiras

O ritmo dos anúncios está bem longe do esperado pela torcida, mas o Sport ao menos nesta semana, em que iniciou os preparativos para temporada 2017, vem bem, pois nessa quarta-feira (11) teve o segundo reforço confirmado. Depois de ter sido praticamente descartado pela diretoria, o atacante Leandro Pereira vai vestir a camisa rubro-negra neste ano, uma vez que teve seu nome confirmado. Além disso, o centroavante André, do Sporting-POR, não foi descartado.

A contratação de Leandro Pereira foi revelada pelo diretor de futebol Augusto Carreras. O atacante deve chegar à capital pernambucana ainda na noite desta quarta-feira (11) e já participar dos trabalhos com o elenco no Centro de Treinamentos José de Andrade Médicis, em Paratibe, Paulista, na Região Metropolitana do Recife. No entanto, a oficialização só acontecerá depois de que todos os exames estiverem realizados e o contrato for assinado.

Leandro Pereira é a segunda contratação do Sport, que também já conta com a chegada do atacante Marquinhos, contratado junto ao Internacional e que também aguarda as finalizações dos trâmites burocráticos para ser oficializado, mas já treina com o restante do grupo rubro-negro. Leandro deve ter um vínculo de empréstimo um ano e meio. O centroavante pertence ao Club Brugg, da Bélgica, mas na última temporada esteve defendendo o campeão da Série A do Campeonato Brasileiro, Palmeiras.

O atacante teve duas passagens de destaque no futebol brasileiro antes de acertar com o clube belga. Primeiramente, ainda quando era conhecido por Leandro Banana, ele teve ótimo desempenho na Chapecoense, o que acabou despertando interesse de vários clubes do futebol nacional, mas o Palmeiras entrou na jogada e levou o atleta em 2015, quando o mesmo chegou a marcar nove gols em 28 partidas, mantendo a média obtida no Verdão Catarinense. Em seguida, foi vendido ao Club Brugg, mas logo retornou ao clube paulista para fazer apenas 11 jogos e marcar dois gols.

Rubro-negros continuam tentando retorno de atacante André (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Mesmo com Leandro Pereira tendo características de centroavante, o diretor de futebol do Leão, Augusto Carreras, tratou logo de esclarecer que isso não impende um acerto com o atacante André, antigo desejo dos rubro-negros após a grande temporada em 2015.

“Mesmo com a contratação de Leandro Pereira, não significa que desistimos de André. A chegada dele não inviabiliza o acerto, mesmo sendo dois atletas com as mesmas características. Queremos os dois. O Sport sempre teve interesse no retorno de André e já tentou trazê-lo de volta por diversas vezes”, comentou o diretor leonino.

Os leoninos fizeram uma proposta ao Sporting-POR para contar com o futebol de André e aguardam a resposta dos dirigentes portugueses para tentar fechar a negociação com desfecho positivo.

“Realmente fomos atrás de acertar o retorno de André, pois é um jogador que sempre interessou. Fizemos uma proposta ao Sporting-POR e estamos aguardando uma definição por parte deles”, encerrou.