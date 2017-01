Sport sai na frente, leva virada e é eliminado pelo Batatais na Copinha

A Copa São Paulo de Futebol Júnior está a todo vapor. Nesta quinta-feira (12), Sport e Batatais duelaram pela terceira fase no Estádio Jardim Martins, em Cravinhos, buscando uma das quinze vagas para as oitavas de final. As duas equipes já haviam se enfrentado na primeira fase da competição e, assim como na primeira partida, o time paulista venceu, desta vez por 2 a 1.

O Batatais, que vinha de classificação contra a Ferroviária nos pênaltis, manteve a base titular que iniciou os jogos anteriores. O Sport seguiu a mesma linha, fazendo poucas mudanças no time que eliminou o Palmeiras. As únicas alterações foram a de Caio entrando no lugar de Evandro, e de João Erick no lugar de João Victor. Em jogo eletrizante, o Batatais venceu de virada e agora enfrenta a Ponte Preta, que bateu o Paraná por 1 a 0.

Primeiro tempo equilibrado

O primeiro tempo começou eletrizante, com as duas equipes buscando o gol, situação facilitada pelas pequenas dimensões do gramado. Logo aos 12 minutos, Wallace, após rebote de cabeçada na trave de Adryelson, colocou no fundo da rede, abrindo o placar no interior paulista. O resultado fez com que o Batatais fosse ao ataque, mesmo que não oferecesse muito perigo a meta do goleiro Lucas.

Porém, o empate não demorou muito. Aos 34 minutos, após boa jogada e cruzamento de Douglas Pote, Adryelson tentou tirar e acabou colocando contra o próprio patrimônio. O Sport ainda tentou em cobrança de falta de João Erick e em chute de fora da área de Índio, mas ambas esbarraram em defesas do goleiro Gerson. O Batatais ainda teve gol anulado quando o árbitro viu toque de mão de Adryelson.

Sport tenta, mas esbarra na chuva e em Gerson

Em segundo tempo bastante atrapalhado para chuva, o Batatais aproveitou o embalo do empate e, logo no começo da etapa final, Douglas Pote fez o gol da virada em chute fraco que traiu o goleiro Lucas.

Daí em diante, o Sport pressionou até o final e, aos 27 minutos, após giro de Wallace na área, o goleiro Gerson fez grande defesa. A equipe pernambucana, forçado pela chuva, ainda tentava cruzamentos na área. Na última chance do jogo, aos 40', João Victor sozinho e de cara para o gol cabeceou de peixinho para fora.