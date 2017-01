Durval sente torção no tornozelo e vira dúvida para jogo contra The Strongest

Defensor, entretanto, retorna às atividades com o grupo já na próxima semana (Foto: Williams Aguiar/Sport)

O ano mal começou e o Sport já tem dúvida para seu primeiro jogo. O zagueiro Durval, que se reapresentou um dia depois do resto do time para a temporada, sofreu entorse no tornozelo esquerdo durante uma das atividades ao longo da primeira semana de pré-temporada e pode não atuar ante o The Strongest, pela Taça Ariano Suassuna, na Arena de Pernambuco.

Ainda que tenha se contundido, o ídolo rubro-negro se reintegrará aos treinamentos com o restante do grupo na próxima semana. Apesar do confronto contra os bolivianos ser apenas daqui a nove dias, o médico Antônio Bezerra é cauteloso e garante que o atleta, por ter começado a treinar em data distinta do restante, será poupado por prevenção.

"Como ele se apresentou depois dos demais jogadores (na terça-feira) e sofreu a torção, ainda que leve, dificilmente vai ter condições de jogo no dia 22. Com isso, ele não deverá ter condições de jogar contra o The Strongest porém, no início da próxima semana, Durval já deverá voltar a treinar normalmente, ficando apto diante do Sampaio Corrêa", disse o doutor.

Rodney, que tem contrato e ainda não apareceu, pode ter de pagar multa por "sumiço" (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Em contrapartida, quem não deve atuar no torneio-amistoso é Rodney Wallace, que alegou falta de adaptação da família ao Brasil e "sumiu". O costarriquenho deveria estar com o plantel na última segunda-feira (9), contudo não apareceu. A diretoria leonina, por sua vez, estendeu o prazo para esta sexta-feira (13), porém o meio-campista não foi ao CT José Médicis.

Por conta disso, o clube decidiu notificar o velocista formalmente, para que retorne aos trabalhos com a delegação, já que possui contrato até o fim de ano. Ciente disso, diretor de futebol e jurídico Rodrigo Barros ressalta que o interesse é em pagamento de uma multa de R$ 700 mil, valor investido pelo Leão, para uma rescisão amigável.

"Vamos notificá-lo formalmente para que ele retorne, imediatamente, ao trabalho, conforme prevê a legislação trabalhista brasileira. A pena, caso ele não reapareça, será de uma rescisão unilateral do contrato de trabalho, com o pagamento da multa, cobrada mediante em conjunto com a Fifa", assegurou o dirigente.

Quem esteve presente ao Centro de Treinamento, todavia, foi o lateral-direito Raul Prata. Sem assinar e ser oficializado como novo reforço, o destaque do Luverdense nessa última Série B foi para o Botafogo-SP e ia disputar o Paulistão, entretanto garantiu ter recebido uma proposta irrecusável dos pernambucanos e tratou como uma oportunidade boa na carreira.