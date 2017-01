Com bom histórico internacional, Sport enfrenta primeiro time boliviano

Torneio homenageia grande escritor e símbolo da torcida rubro-negra (Foto: Williams Aguiar/Sport)

A Taça Ariano Suassuna, torneio amistoso organizado pelo Sport, vai à terceira edição. Depois de ter enfrentado e levado a melhor sobre o Nacional-URU e o Argentinos Juniors, o time rubro-negro agora terá de enfrentar um aniversário inédito em seu retrospecto, também até pela nacionalidade.

O Leão da Ilha nunca encarou um adversário boliviano e agora vai enfrentar o The Strongest, às 15h desse domingo (22), na Arena de Pernambuco. Apesar do pouco tempo do torneio-amistoso, o escrete da Praça da Bandeira tem histórico grande de partidas internacionais. Algumas dessas partidas remetem a excursões, realizadas ao exterior, no século passado.

Sport vai à Europa e enfrenta o Real Madrid

Na mais importante, os leoninos não só viajaram para enfrentar times internacionais, como tinha no seu próprio banco o treinador argentino Dante Bianchi. A primeira parada foi em Portugal, onde enfrentou o Sporting Lisboa pela segunda vez, já que os clubes haviam duelado em em 1952 na Ilha do Retiro. E, ao contrário do que aconteceu em Recife, os portugueses venceram por 2 a 1.

Com certeza, o confronto que mais chamou a atenção de todos, sendo de mais importância aos torcedores rubro-negros, foi disputado com o Real Madrid. A tradicional equipe espanhola foi inaugurar a iluminação artificial do seu estádio, o Santiago Bernabéu. E o resultado, porém, foi o esperado: triunfo de 5 a 3 em favor do considerado melhor time do mundo na época.

Principais jogos

Sporting 2x1 Sport (José Alvalade)

Besiktas 2x2 Sport (Istambul)

Real Madrid 3x3 Sport (Santiago Bernabéu)

Olympique de Marseille 1x0 Sport (Caen)

Maccabi Haifa 1x5 Sport (Haifa)

Meia Zé Maria foi um dos destaques da excursão rubro-negra (Foto: Divulgação/Sport)

Leão no Suriname

Outra passagem do Leão do Norte por terras estrangeiras foi a que viajou até o Suriname. Na oportunidade, foram disputados três duelos, conquistando 100% de aproveitamento, contra o selecionado local e o SV Transvaal, então bicampeão da Copa dos Campeões da Concacaf, principal torneio de clubes do continente.

Suriname 1x2 Sport (Paramaribo)

Suriname 1x3 Sport (Paramaribo)

SV Transvaal 0x6 Sport (Paramaribo)

Participações nas Copa Libertadores e Sul-Americana

Ainda que não tenha sido pioneiro, o clube vermelho e preto foi quem mais representou Pernambuco nos torneios de caráter internacional, a Copa Libertadores da América e a Copa Sul-Americana. A primeira vez na Libertadores em 1988, ficando ainda na fase de grupos, encarando Alianza Lima e Universitario, ambos do Peru. O outro componente da chave foi o Guarani, vice do Brasileirão de 1987.

Sport surpreende LDU dentro do Casablanca (Foto: Patricio Realpe/LatinContent/Getty Images)

Em 2009, por garantir vaga após a conquista da Copa do Brasil de 2008 em plena Ilha do Retiro, recebeu o tradicional Colo-Colo e a LDU, atual campeã do certame. Em ambos, tanto fora como em casa, saiu com os três pontos, mostrando a força do elenco, mesmo sendo eliminado na fase seguinte para o Palmeiras, também integrante do Grupo 1.

Jogos na Libertadores

Universitario 1x0 Sport

Alianza Lima 0x1 Sport

Sport 5x0 Alianza Lima

Sport 0x0 Universitario

Colo-Colo 1x2 Sport

Sport 2x0 LDU

Sport 2x1 Colo-Colo

LDU 2x3 Sport

Na Sul-Americana, contudo, o retrospecto é mais recente, uma vez que campeonato teve início apenas em 2002. Em 2013, ao eliminar o rival Náutico, o adversário foi o Libertad-PAR. Com má atuação tanto na ida, como na volta, o Leão perdeu ambas e foi eliminado. Em 2015, duelou com o Bahia, perdendo o primeiro duelo por 1 a 0 na fase nacional. No segundo, por outro lado, goleou por 4 a 1, avançando às oitavas.

Leão acabou sucumbindo para o Huracán e foi eliminado nas oitavas de final (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Diante do Huracán, os leoninos tiveram a chance de sair em vantagem, pois jogaram a primeira partida na Ilha do Retiro, mas ficaram apenas no empate em 1 a 1. Na segunda, em solo argentino, fracassaram por outra vez e foram superados por 3 a 0, sendo despachados e voltando a fazer sua melhor campanha.

Jogos na Sul-Americana

Libertad 2x0 Sport

Sport 1x2 Libertad

Sport 1x1 Huracán

Huracán 3x0 Sport