Sem se reapresentar, Rodney Wallace mantém desejo de deixar Sport: "Aguardo solução amigável"

O imbróglio envolvendo Rodney Wallace e o Sport continua indefinido, no entanto, o meia-atacante resolveu justificar sua ausência no clube rubro-negro nesta pré-temporada. Por meio de uma nota oficial publicado em sua conta particular no Twitter, ele manifestou o desejo de chegar a uma solução o mais rápido possível com o clube.

Rodney Wallace vem alegando falta de adaptação por parte de sua família no Recife, por isso, acabou pedindo desligamento do Leão da Praça da Bandeira ainda no final do ano passado. Contudo, o clube só aceita liberá-lo em caso de ressarcimento dos R$ 680 mil investido na sua compra junto ao Arouca, de Portugal.

O costa-riquenho afirmou que pretende trabalhar sobre esse assunto de maneira privada e espera chegar o mais rápido possível a um consenso para não prolongar o caso.

"Vou continuar a lidar com meu negócio de uma forma profissional e privada. Espero encontrar uma solução amigável e rápida para solucionar esse assunto com o Sport em breve", comentou o meia-atacante.

Diante da falta de notícias por parte do jogador e da não apresentação com os demais companheiros, o Sport resolveu passar o caso para o departamento jurídico resolver, com possibilidades de tudo ir parar na Fifa e demorar cerca de dois anos para resolver. O costa-riquenho, entretanto, garante que está em contato com funcionários leoninos desde o fim do último ano.

"Desde o encerramento da temporada 2016, tenho estado em comunicação frequente com os funcionários do Sport. Tenho o maior respeito pelo clube e seus fãs, e tenho tentado lidar com minha situação pessoal diretamente com o clube", pontuou.

Os rubro-negros só liberarão Rodney Wallace mediante o pagamento do valor desembolsado para contratação, caso isso não aconteça e o atleta não apareça para os trabalhos de pré-temporada, o departamento jurídico vai seguir os trâmites jurídicos e fazer uma nova solicitação para acontecer a reapresentação dele. Se a partir daí, o clube continuar sem o pedido atendido, o processo será encaminhado à Fifa, que pode impedir o mesmo de exercer suas funções e pagar o valor previsto no contrato para multa rescisória.