Lateral-direito Raul Prata veste pela primeira vez a camisa do Sport

Na tarde desta quarta-feira(18) Raul Prata vestiu a camisa do Leão (Foto: Williams Aguiar/Sport Club do Recife)

Na tarde desta quarta-feira(18) o Sport apresentou de forma oficial o lateral-direito Raul Prata, que veio do Luverdense para temporada 2017. O jogador de 29 anos foi anunciado como contratação no dia 10 de janeiro e já tinha seu contrato assinado, além de treinar com elenco há mais de uma semana, porém, foi apenas quando o jogador teve seu contrato registrado no BID (Boletim Informativo Diário), que ele vestiu a camisa do Leão.

Além de Raul, jogadores como Marquinhos(nova contratação), Rithelly e Diego Souza(renovação) também só tiveram seus nomes publicados no BID nesta quarta. O lateral assinou um contrato até o final de dezembro, com a opção de prolongar por mais 3 anos. Um dos destaques do time mato-grossense em 2016, Prata só passou por equipes como XV de Piracicaba, Vila Aurora-MT, Ituano, Luverdense e Botafogo-SP. Vale ressaltar que o jogador tinha sido contratado para o Botafogo-SP em novembro do ano passado e nem chegou a estrear no clube, para se transferir ao time rubro-negro.

Jogador diz que é a chance da sua carreira atuar pelo Sport (Foto:Rogério Moroti/Agência Botafogo)

O paulistano de 1,78m foi um dos destaques da boa campanha da Luverdense na Série B do ano passado, onde atuou em 33 dos 38 jogos, e apesar de não fazer nenhum gol, chamou atenção com passes e cruzamentos. Raul foi indicação do treinador Daniel Paulista, contudo, ele já tinha sido observado pelo técnico Eduardo Baptista, quando passou quase dois anos no comando do Sport. Ele chega pra ser reserva imediato de Samuel Xavier, lateral que foi bastante irregular na última temporada.

Ainda sobre Prata, o atleta não conversou com a imprensa desde que chegou, no entanto, quando precisou justificar sua saída do Botafogo-SP, mencionou sobre a chance de atuar no Sport como a melhor da carreira, e também de ter recebido uma proposta irrecusável da diretoria leonina. Provavelmente, no primeiro jogo do time rubro-negro na temporada, no qual acontece no domingo na Arena de Pernambucano contra o The Strongest-BOL pela Taça Ariano Suassuna no dia 21, devemos assistir Raul em campo por pelo menos alguns minutos.